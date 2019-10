Nobelpreis geht an Olga Tokarczuk und Peter Handke

Jury-Mitglied Anders Olsson erklärt das Prozedere. (Youtube/Nobel Prize)

Glaubt man den Wettanbietern, dann dürfte der Preis für 2019 an eine Frau gehen. Drei Frauen liegen beim Wettbüro Unibet ganz vorn: Anne Carson aus Kanada, die in der Karibik geborene Schriftstellerin Maryse Condé aus dem französischen Überseegebiet Guadeloupe sowie Can Xue aus China. Condé hat 2018 von schwedischen Kulturschaffenden den «Alternativen Literaturpreis der Neuen Akademie» erhalten. Dahinter folgen Namen, die seit Jahren hoch gehandelt werden, darunter der Kenianer Ngugi wa Thiong'o, Haruki Murakami aus Japan und die Kanadierin Margaret Atwood.

Aus dem deutschsprachigen Raum ist einzig Peter Handke im Gespräch. Der britische Wettanbieter Nicerodds führt den Österreicher auf Platz elf seiner Favoritenliste. Als grosser Aussenseiter gerade noch gelistet: George R.R. Martin, Vater der «Game of Throne»-Saga.

Der Ruf ist ramponiert

Es sei intensiv daran gearbeitet worden, die Abläufe in der Organisation zu klären und Verantwortlichkeiten abzustimmen, um so die Transparenz sowohl innerhalb der Institution als auch zwischen der Akademie und der Aussenwelt zu verbessern, sagte der neue Ständige Sekretär Mats Malm der Deutschen Presse-Agentur. Das Nobelkomitee sei zudem erweitert worden und bestehe nun zur Hälfte aus externen Mitgliedern.

Das Aufräumen in Stockholm ist dringend notwendig gewesen. Die Querelen um das mittlerweile ausgetretene Akademiemitglied Katarina Frostenson und ihren Ehemann Jean-Claude Arnault haben den Ruf der Institution ramponiert. Über Monate wurde mit viel Schlamm geworfen, oft und gerne in der Öffentlichkeit. Der Weg aus der Krise soll heute Donnerstag aber endgültig abgeschlossen sein – und zwar um Punkt 13.00 Uhr. Dann wird Malm die Literaturnobelpreisträger der Jahre 2018 und 2019 verkünden.

Immergleiches Ritual: Verkündigung des Literaturnobelpreises 2014. (Keystone)

Dass dabei einer der beiden im Schatten des anderen stehen wird, glaubt man in der Akademie nicht. «Die Preise und die Preisträger von 2018 und 2019 werden gleichermassen geschätzt, und wir glauben, dass die Aufmerksamkeit und der Ruhm reichlich sein werden für beide», sagte Malm. Der Nobelpreis sei eine Anerkennung für bestimmte Schriftsteller und auch eine ausgiebige Feier der Weltliteratur.

An Feiern war noch vor einem Jahr nicht zu denken. Der Skandal war bereits im November 2017 im Zuge der #MeToo-Enthüllungen ins Rollen gekommen, nachdem 18 Frauen in der schwedischen Zeitung «Dagens Nyheter» Anschuldigungen gegen Arnault vorgebracht hatten, wegen sexueller Belästigung und Übergriffen. Wegen Vergewaltigung wurde er im Dezember 2018 zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt; das Urteil ist nach mehrmals gescheiterter Berufung mittlerweile rechtskräftig.

Zudem warf die Akademie Frostenson und Arnault vor, die Literaturnobelpreisträger vorab ausgeplaudert und damit gegen ihre Geheimhaltungspflicht verstossen zu haben. Der Streit führte dazu, dass 2018 kein Literaturnobelpreis verkündet wurde, wie sonst üblich, zwischen den wissenschaftlichen Auszeichnungen und dem Friedensnobelpreis verkündet worden.

