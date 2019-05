Wie das Leben leicht wird

Lektion 6: Halte dein Geld zusammen

3. Juli 1666: «Stelle zu meiner ­grossen Freude fest, dass ich jetzt mehr als 5600 Pfund besitze.»

Samuel Pepys, der sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet hat, ist keiner, der auf Pump feiert. Aber auch keiner, der den Rappen spaltet. Ab und zu ein Kontrollblick aufs Konto reicht völlig. Pepys haushaltet nach einer einfachen Devise: ohne Mittel kein Genuss.

Lektion 7: Spiele das Spiel der Mode

26. April 1662: «Mache mir Sorge wegen der Unscheinbarkeit meines Hutes, den ich mir geborgt habe, um meine Bibermütze zu schonen.»

Pepys ist ein Geck, beschäftigt sich ständig mit Strümpfen, Jacken, Hüten. Die Freude an der Mode ist für Pepys die Freude an den kleinen Dingen. Sie ist für ihn aber auch die Möglichkeit, sich im grossen Welttheater zu inszenieren – und Spass an der eigenen Wirkung zu haben.

Lektion 8: Streite dich, vertrage dich

2. Mai 1663: «Krach mit meiner Frau, ich nannte sie Bettlerin und sie mich Läuseknacker, was mich ärgerte.»

In Fragen der Erotik ist Samuel Pepys, das muss man hier leider auch sagen, ein mieser Ratgeber. Er hat Affären noch und nöcher, gern mit Dienstmädchen. Dazu die peinliche Eifersucht, ob es ihm seine Frau wohl gleichtue. Und doch halten die Pepys eine letzte Lektion für uns bereit: dass man nach jedem Streit wieder zusammenfinden kann, wenn man nur wieder zusammenfinden will. An Pepys’ « aufrichtiger und tiefer Zuneigung für seine Frau» könnten keine Zweifel bestehen, schreibt Helmut Winter, der das Tagebuch meisterhaft ins Deutsche übersetzt hat. Dass ein freches Mundwerk einer lebendigen Ehe nicht schadet – auch das lehren uns die Pepys. Selbstverständlich vorausgesetzt, beide Parteien verfügen über ein solches.

Samuel Pepys ist ein penibler Chronist. Er setzt sich selbst dann ans Schreibpult, wenn in London die Pest umgeht und Brände wüten. Doch am 31. Mai 1669 bricht sein Tagebuch ab. Neun Jahre lang hat er das Buch geführt, 36 Jahre ist er jetzt alt. Die Augen sind schlecht geworden, das Schreiben bei Kerzenlicht quält. Pepys’ letzter, untypisch düsterer Satz: «Und so beschreite ich denn diesen Weg, was bedeutet, dass ich mich fast meinem eigenen Grab entgegengehen sehe, für das und für alle Trübsal, die im Gefolge meiner Blindheit kommen wird, Gott in seiner Güte mich vorbereiten möge.»

Pepys begibt sich auf eine Kurreise, auf der seine Frau sich ein Fieber holt und stirbt. 1679 wird Pepys verdächtigt, einen Umsturzplan gegen den König ausgeheckt zu haben. Er verliert seine Ämter und wird zum Privatmann degradiert. Nach vier Jahren wird er rehabilitiert, macht nochmals Karriere, wird Staatssekretär. 1688 dann die Glorreiche Revolution, für einen altgedienten Beamten wie Pepys hat es nun definitiv keinen Platz mehr. Er stirbt 1703 im Alter von 70 Jahren. Pepys’ Tagebuch – sechs in Kalbsleder eingebundene Bände – geht danach vergessen. Es wird im 19.Jahrhundert erstmals veröffentlicht und im Jahrhundert darauf endlich gründlich ediert.

Eine amüsantere und zugleich ähnlich lebensnahe Lektüre muss erst noch geschrieben werden.

