Wie die Schweiz zur Weltmacht wurde

Wie konnte der Kleinststaat zur Bastion im Transithandel werden, obwohl er selbst über keine nennenswerten Rohstoffe verfügt, keinen Direktzugang zum Meer hat, keine Kolonien besass und keine imperialistische Politik betrieb? Und wie kann man ein Geschäft greifbar machen, das weitgehend unsichtbar ist? Denn Letzteres ist der Kern des Transithandels: Schweizer Firmen erwerben, verschieben und verkaufen Waren zwischen Drittstaaten, ohne dass das Handelsgut je unser Land passiert.

Stark als Aussenseiter

Die Historikerin Lea Haller sucht nun in einer grossen Studie nach Antworten auf die Frage, warum die Schweiz zu einem der wichtigsten Knotenpunkte im globalen Transithandel werden konnte. Autarkie sei für ein kleines Land wie die Schweiz noch nie eine Option gewesen, schreibt die Autorin. Und die Aussenseiterrolle brachte dem Land auch Vorteile: «Bis 1848 gab es überhaupt keine Schweiz», meinte der Journalist Lorenz Stucki, den Haller zitiert. «In Petersburg oder Amsterdam, Lissabon oder New York traten sie als Basler, Zürcher, Toggenburger auf; kein Einheimischer konnte sich darunter etwas vorstellen, und so war es kein Problem, selbst in den erbittertsten Kriegen immer auf der richtigen Seite zu stehen und in Frankreich jeden Engländer, in England jeden Franzosen auszustechen.»

In der Flexibilität sieht auch Haller ein Charakteristikum des Transithandels, ja gar der Nation: Nicht als ein «gefestigter Container», sondern eher als eine «Art Prozessor» sollte man sich die Schweiz vorstellen; sie werde von der Wirtschaft und der Politik nicht dereguliert, sondern immer wieder neu programmiert, damit sie die nationalen Rahmenbedingungen den globalen Kapitalströmen anpassen kann.

Wie man sich eine solche Neuprogrammierung konkret vorstellen muss, zeigt Haller am Steuerwettkampf, in dem die Schweiz kräftig mitmischte. So etwa, als sie das Holdingprivileg von der Gewinnsteuer befreite, was die Zahl der Holdinggesellschaften in der Schweiz endgültig explodieren liess – von 128 auf fast 2000 allein in den Jahren zwischen 1921 und 1938. Oder wie es ein Zürcher Wirtschaftsanwalt formulierte, als er 1924 die Initiative für ein neues Zuger Steuergesetz ergriff: Was in Sachen Gewinn im Tourismus nur durch viel Kapital möglich sei, werde «durch ein paar einfache Sätze in der Steuergesetzgebung erreicht».

Die Deals mit den Nazis

Insgesamt erfährt man bei Lea Haller sehr viel Interessantes über den globalen Handel. Wiederholt gelingt es der Historikerin auch, komplexe Marktinstrumente anschaulich darzustellen. Etwa dann, wenn sie das sogenannte Hedging am Beispiel eines Kaufmanns des Winterthurer Handelshauses Volkart ­beschreibt, der 1922 in Texas 100Baumwollballen gekauft hatte. Aus Angst vor einem Preisrückgang wettete der Volkart-Mann gegen sich selbst und verkaufte einen Futures-Kontrakt – gegen seinen Baumwolleinkauf – an der Börse. Als er einige Tage später ein Angebot für seine Baumwolle in Höhe von 600 Dollar erhielt, sagte er zu – und kaufte zugleich seinen Futures-Kontrakt für 500 zurück: Es resultierte ein Reingewinn von 100 Dollar.