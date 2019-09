Windfahne in der Weltgeschichte

Danach tritt er seinen Dienst als Botschafter im nationalsozial­istischen Berlin an, wo noch grössere Vertreibungspläne vorbereitet werden. Am 19. April 1939, einen Tag vor Adolfs Hitlers 50. Geburtstag, überreicht Andric dem deutschen Diktator sein Beglaubigungsschreiben.

Schweigen und schreiben

Hier treffen sich zwei ehemalige Untertanen der Habsburger­monarchie. Andric, ein Schulfreund Gavrilo Princips, der 1914 den österreichischen ­Thron­folger in Sarajevo erschossen hatte, schüttelt Hitlers kalte und ein wenig feuchte Hand. Seine ­Regierung, so der Diplomat, wünsche sich gutnachbarschaftliche Beziehungen.

Nach dem Attentat von Sarajevo war auch Andric kurz hinter Gitter gekommen, er kannte die meisten Terroristen. In Berlin freundet sich der Schriftsteller mit Carl Schmitt an, der als Hitlers «Kronjurist» galt, und mit dem Käfersammler und Literaten Ernst Jünger, der für seine Nähe zum Nationalsozialismus bekannt war.

Im April 1941 – Hitler hat weite Teile Jugoslawiens mit einem Blitzkrieg erobert – endet die Karriere des Gesandten Andric in Berlin. Er, der den «Endsieg» der Nazis für möglich hielt, wird zusammen mit anderen jugoslawischen Diplomaten in einem Hotel in Lindau interniert. Es wird ihm angeboten, in die Schweiz auszureisen. Doch ­Andric will seine Kollegen nicht im Stich lassen.

Schliesslich werden sie alle in einem Sonderzug nach Belgrad zurückgebracht. In Berlin übernimmt die neutrale Schweiz die Vertretung der jugoslawischen Interessen. Vor seiner Abreise ­beauftragt Andric die helvetische Gesandtschaft mit dem ­Verkauf seines Mercedes. Im Bundesarchiv gibt es heute ­keine schriftlichen Belege zu dem Autoverkauf.

In Belgrad lebt Andric zurückgezogen, er schweigt und schreibt. Hier, unter dem Bombenhagel der Nazis, beendet er den Epochenroman «Wesire und Konsuln» und sein Hauptwerk «Die Brücke über die Drina».­ Im sozialistischen Jugoslawien wird aus «Gospodin» (Herr) Andric Genosse Ivo: Er unterzeichnet eine Petition zur Befreiung politischer Gefangener in Südvietnam, aber er kritisiert das kommunistische Regime in Belgrad nicht, und er lehnt es ab, sich für jugoslawische Dissidenten einzusetzen. Als Ernst Jünger Ende er 60er-Jahre versucht, mit ­Andric Kontakt aufzunehmen, reagiert er nicht. Eines bleibt ­Andric laut seiner Nobelpreis­rede aber bis an sein Lebens­ende 1975: ein Erzähler, der «seine eigene Geschichte erzählt wie das Kind, das im Dunkeln singt, um seine Angst zu lindern».