Die grüne Welle: Die finden die einen toll, die anderen schrecklich. Interessant, dass beide Lager dasselbe Bild wählen. Tatsächlich kann eine Welle beides sein, angenehm oder bedrohlich. Sie kann den Schwimmer tragen, dem Surfer Glücksgefühle einbringen. Sie kann aber auch überrollen, zerstören, ertränken.

Die grüne Welle ist ein Beispiel für die Mehrdeutigkeit von Metaphern. Und ein Beispiel für das Framing, das Besetzen von Begriffen, indem man sie emotionalisiert und in einen entsprechend bewerteten Kontext setzt. Die Bilder der «Welle», der «Flut» oder des «Stroms» wurden in den letzten Jahren gern auf Flüchtlinge bezogen, immer mit bedrohlichem Unterton, so, als drohe der bergigen Schweiz das Versinken in menschlichen Wasserfluten. Diese Metaphern hatten etwas Unmenschliches.

Bei der grünen Welle könnten sich aber die positiven Assoziationen durchsetzen. Schliesslich ist Wasser ja auch ein lebenswichtiges Element. Also: Achten Sie darauf, welche Botschaft man Ihnen mit solchen Bildern eintränken will. Und denken Sie daran: Sprache ist unser Schatz, hüten und pflegen wir sie.