Schaukampf der Schlaumeier

Die mitunter leicht hysterische Aufregung in den Tagen vor der Diskussion – es war vom «Duell des Jahrhunderts» die Rede – ging also schon in Ordnung. So wie am Ende auch das knapp 180-minütige Spektakel an sich, das schon aufmerksamkeitsökonomisch angenehm kompromisslos angelegt war gegen die epidemische digitale Ungeduld: Zu einer direkten Diskussion der Duellanten kam es erst nach gut 90 Minuten. Zuvor hatten, wie verabredet, zuerst Peterson und dann Žižek ein 30-minütiges Statement abgegeben und danach jeweils gut zehn Minuten auf die Einlassungen des anderen geantwortet.

«Ich frage das jetzt nicht, um auf höfliche Art zu sagen, dass Sie ein Idiot sind.»: Ideologiekritiker Slavoj Žižek wechselt scharfe Worte mit Jordan Peterson.

Seltsamer war schon das Publikum, das unüberhörbar etwas zu fest gewillt war, für eine Atmosphäre wie beim Rummelboxen zu sorgen, und etwa bereits ­ jubelte, als bei der Einführung durch den Moderator Žižeks zwei Doktortitel erwähnt wurden. Die niederen Instinkte, die sich da zeigten, waren allerdings nur ein kleiner, lustiger Vorgeschmack auf das, was hinterher – blitzschnell und gar nicht mehr so witzig – an Bilanzen formuliert wurde. Die Tatsache, dass gleich als Erstes der gefühlte Sieger (Žižek) und der gefühlte Verlierer (Peterson) bestimmt werden mussten und dazu eher krampfig Boxkampfvokabular bemüht wurde («In der rechten Ecke ...»), war da aber bei weitem nicht das Schlimmste.

Die Wurzel aller Übel

Nein, das Schlimmste war, dass die Debatte am Ende zu ­Unrecht ein trauriges Beispiel lieferte für die Unfähigkeit unserer Zeit, der Erörterung eines ­etwas komplexeren Themas zu folgen und sich nicht reflexhaft an den erstbesten Hölzchen und Stöckchen festzubeissen – und für die Neigung, alles andere arg selbstsicher abzumoderieren.

Hinterher stürzte man sich auf die offensichtlich suboptimale Grundkonstellation dieses Disputs, der als Kampf gegenwärtiger Weltanschauungen geplant war: Slavoj Žižek und Jordan Peterson sind beide scharfe ­Kritiker der Identitätspolitik des links­liberalen Mainstreams, dessen Vertreter sie für selbstgerechte Moralisten halten. Ausserdem ist die Postmoderne (oder das, was sie sich als «Postmoderne» zurechtgeschnitzt haben, also gewissenloser Werterelativismus) für beide die Wurzel aller zeitgenössischen Übel.

Oder man räsonierte schadenfroh – mit dazugelieferten Youtube-Ausschnitten – darüber, dass Peterson keine Antwort auf Žižeks Frage hatte, ob er ihm «auch nur einen einzigen Marxisten» nennen könne, der Petersons Lieblingsfeind des «Kulturmarxisten» entspreche: «Ich frage das jetzt nicht», so Žižek, «um auf höfliche Art zu sagen, dass Sie ein Idiot sind und nicht wissen, worüber Sie reden.»