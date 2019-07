Das Aarephantom, Teil 6: Das Finale

Was bisher geschah: In der Aare findet Schleusenwärter Sebastian Balsiger wiederholt alten Bierflaschen. Darin sind jeweils 1000 Franken und ein Zettel, an wen die Spende gehen soll. Ganz Bern rätselt darüber, wer der Spender sein könnte. Lesen Sie hier die bisher erschienenen Teile nach.