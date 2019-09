Jetzt spricht der Politologe

Change Possibility?

Ein Fachbegriff, den ich gern benutze. Abgesehen von all den flüchtigen Trends kann man festhalten: Wer mehr Stimmen holt, macht das bessere Resultat.

Was ist mit der SVP, der grössten Partei?

Statistiken meines Instituts – es ist ja nicht so, dass eine aufmerksame Zeitungsleserin 95 Prozent von dem sagen könnte, was ich bei meinen Interviews jeweils sage (lacht) – haben ergeben, dass die Partei schwächelt. In ihrem Kernthema, der Ausländerpolitik, konnte sie sich zuletzt nicht mehr so stark hervortun wie in den letzten Wahlen.

Die Positionen der SVP und der AfD sind weitgehend deckungsgleich, oder?

(erbleicht) Die Schweizer Politik ist stark von der Konkordanz geprägt. Die SVP, die 1971 aus der früheren Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei hervorgegangen ist, stellt heute mit Ueli Maurer und Guy Parmelin zwei der insgesamt sieben Bundesräte. In der Nachkriegszeit dominierte die sogenannte Zauberformel – zwei CVP-Sitze, zwei FDP-Sitze, zwei SP-Sitze, ein SVP-Sitz -, bis im Jahr 2008…

Ich muss Sie kurz unterbrechen, um auf ein aktuelles Thema zu sprechen zu kommen: die Kampagne der CVP, die mit sogenannten Negative Ads arbeitet.

Das hat mich nicht überrascht. Es ist allerdings eine gefährliche Strategie: Weil es unsympathische Werbung ist, könnte sie die CVP Wähler kosten. Unsympathisch zu wirken ist nie gut. Der Fall zeigt eine allgemeine Entwicklung: Das Internet wird immer wichtiger. Viele Kandidatinnen und Kandidaten wollen heute etwa auf der Social-Media-Plattform Facebook Likes holen. Einfach Plakate aufhängen, das reicht heute nicht mehr. Das muss man so hart sagen.

Kommen wir noch zur Kleinpartei BDP. Wie beurteilen Sie deren Form?

Ich schätze, die BDP dürfte etwa 3,5 Prozent holen, wobei die Fehlertoleranz meiner Aussage 5 Prozent beträgt.

Danke für das Interview...

Ich danke Ihnen. Meine Assistentin stellt Ihnen gerade die aktuellen Porträtbilder per Mail zu. Bitte nehmen Sie doch eins mit der auffälligen roten Brille.