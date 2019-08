Komiker mit einem Herz für Tiere

Es geht noch zwei Stunden bis zum nächsten Auftritt vom Komikerduo Giacobbo und Müller. Wir treffen das Duo in Solothurn, der letzten Station, bevor der Zirkus Knie in Bern gastiert. Zum zweiten Mal seit 2006 ist Giacobbo in der Manege, für Müller ist es eine Premiere.