«Okay, Boomer» statt «Fuck you»

Abgezeichnet hat sich bereits vor Jahrzehnten, dass es zu Konflikten mit den Babyboomern kommen könnte. Also mit jener Generationsgruppe, zu der in der Schweiz die geburtenstarken Jahrgänge 1946 bis 1964 zählen, die als erste überhaupt in einem kriegsverschonten Europa heranwuchsen, älter wurden – und von denen viele ein First-Class-Leben führen konnten.