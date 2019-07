Und der Himmel wird dunkel

Zu später Stunde, in den Korridoren des All England Club – Wimbledon lag in Dunkelheit, die Krone war verloren – fiel er in die Arme von Mephisto. Der Bösewicht der Tour, diesmal als Interviewer fürs Fernsehen da, sagte zu Roger Federer: «Give me a hug.» Und Roger Federer umarmte John McEnroe und weinte.