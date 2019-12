War der Stern von Bethlehem ein exotischer Komet?

Schon seit Jahrtausenden rätseln Astronomen über die seltsamen Schweifsterne, wie Kometen auch bezeichnet werden. Diese Himmelskörper kamen wie aus dem Nichts, präsentierten ihren Schweif und verschwanden wieder. In der Regel tauchten sie in der Lebenszeit eines Menschen nie wieder auf. Die Interpretation der Kometen als göttliche Schicksalsboten lag auf der Hand.

In Zusammenhang mit dem Stern von Bethlehem wird oft der Halleysche Komet als Erklärung ins Spiel gebracht, der im Mittel alle 75,3 Jahre wiederkehrt, zuletzt im Jahr 1986. Damit gehört er zu den kurzperiodischen Kometen. Halley war in den Jahren 12 bis 11 vor Christus zu sehen, allerdings nur sehr schlecht.

Interstellarer Raum

Vielleicht war der Stern von Bethlehem auch ein Komet wie Hale-Bopp, der als langperiodischer Komet nur alle 20'000 Jahre wiederkehrt. Dann würden wir das Objekt, auf das sich die Weisen aus dem Morgenland bezogen, schlicht nicht kennen. Jedenfalls gibt es bis heute keine wissenschaftlich anerkannte Erklärung für den Stern von Bethlehem.

Als Heimat der langperiodischen Kometen gelten die fernen Zonen unseres Sonnensystems. Wie Hands und Dehnen nun in den «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society» (MNRAS) schreiben, gibt es noch einen anderen Ursprung: Langperiodische Kometen wie Hale-Bopp könnten aus dem interstellaren Raum eingefangen worden sein.

Zwei interstellare Besucher wurden sogar schon beobachtet. 2017 sorgte der Himmelskörper 1I/Oumuamua für Schlagzeiten. Dieser wurde allerdings erst entdeckt, als er sich bereits wieder aus dem Sonnensystem entfernte. Ob es sich tatsächlich um einen eisigen Kometen oder eher um einen steinernen Asteroid handelt, ist daher nicht restlos geklärt. Sicher ist auch, dass uns 1I/Oumuamua nur einen einmaligen Besuch abgestattet hat: Seine Flugbahn zeigt klar, dass er auf Nimmerwiedersehen verschwindet.