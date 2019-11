Ernst Augustin, der Erzählmagier, ist tot

Augustin wurde 1927 im schlesischen Hirschberg geboren, er wuchs in Schwerin auf, studierte in Rostock und Ostberlin Medizin. Er wurde Facharzt für Psychiatrie und Neurologie. Dann leitete er zwischen 1958 und 1961 ein amerikanisches Wüstenhospital in Afghanistan und landete schliesslich in München. Dort lebte er in einem Haus, das einer begehbaren Fantasie dieses leidenschaftlichen Architekten surrealistischer Romangebilde gleicht.

Zwölf höchst komplexe Erzählwelten schuf er, die am besten in seinen Worten beschrieben sind: «Träume. Verschlüsselte Botschaften, Brotbäume, die Eingangspforten bilden, herabhängende Wasserschleier, so wie sie einmal – wie lange ist es her – ausgedacht wurden.» Aber es sind auch erzählte Wirklichkeiten, die Abenteuer der Kindheit ebenso wie die Sehnsucht nach Südseeferne umfassen, nach brodelnden Metropolen wie dem türmereichen New York oder dem skurrilen London, die Unwahrscheinlichkeiten der Liebe nicht zu vergessen.

Das listige Kichern



Wer Augustin erlebte, diesen hochgewachsenen, eleganten Mann mit Silbermähne und dem mitten im Erzählen ausbrechenden listigen Kichern, wird ihn nie vergessen. Wenn er durch sein Labyrinthhaus führte vom glitzernden Discokeller für den Salsa-Fan bis zur versteckten Dachterrasse, dann war das der Weg durch eine blinkend-blitzende Ausstattungsrevue, wie nur er sie erzählerisch und auch aus dem Moment heraus inszenieren konnte.

In letzter Zeit traf ihn das Schicksal hart: Seine Frau, die Künstlerin Inge Augustin, die das Haus ausgemalt hat und die Titelbilder für die Werkausgabe bei C. H. Beck schuf, starb. Ihm wurde 2009 bei der Operation eines gutartigen Tumors der Sehnerv durchtrennt, er erblindete. Am Sonntag ist dieser Meister surrealistischer Erzählmagie wenige Tage nach seinem 92. Geburtstag in München gestorben.