Fans diffamieren «Game of Thrones»

Nur belanglose Serien plätschern unendlich voran, so dass sich kaum mehr jemand an die Anfänge erinnern kann. Grosse Erzählungen verlangen nach einem nach einem grossen Ende. An dieser Aufgabe sind schon viele Serienmacher gescheitert. Aber noch ist GoT ja nicht zu Ende. Ein abschliessendes Urteil ist erst ab Montag möglich.

Viele Fans werden enttäuscht sein

An die wohl erfolgreichste Serie aller Zeiten sind die Erwartungen besonders gross. Während andere Drama-Serien bei jeder Staffel zu einem neuen Erzählbogen ansetzen und sich in unbekannte Richtung entwickeln, war bei GoT die Klimax von Anfang klar und damit auch die zwei Fragen, die am Ende geklärt sein müssen: Wie kann die Menschheit die White Walker und ihre Eiszombies besiegen? (Das wissen wir mittlerweile.) Und wer wird am Ende auf dem eisernen Thron sitzen?

Am nächsten Montag werden diese Fragen geklärt sein, absehbar ist auch, dass viele Fans enttäuscht sein werden. Ihnen sei gesagt: Valar Morgulis, alle Menschen müssen sterben. GoT wird uns überleben.