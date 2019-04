«Dallas»-Star Ken Kercheval ist tot

Wie das US-Portal «Variety» berichtet, ist Ken Kercheval in seiner Heimatstadt Clinton im Bundesstaat Indiana gestorben. Bekannt wurde der Schauspieler durch die Rolle des Öl-Tycoons Cliff Barnes in der weltberühmten TV-Serie «Dallas», die er von 1978 bis 1991 spielte. Insgesamt brachte er es auf 346 Auftritte in der Erfolgsreihe um das schwarze Gold in Texas.