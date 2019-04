Eine der Grossen

Ihr Vater arbeitete als Ingenieur bei Wacker Chemie, ihre Mutter in einem Schreibwarengeschäft. Schon im Alter von 17 Jahren startete sie ihre Filmkarriere an der Seite von Freddy Quinn in dem Millionenerfolg «Freddy unter fremden Sternen» von Wolfgang Schleif aus dem Jahr 1959. Danach spielte sie auch Theater, unter anderem an den Münchner Kammerspielen.

Aber bald war sie fest in die ­Kino-Unterhaltungsmaschinerie der Sechzigerjahre integriert, an der Seite von Peter Alexander, Hansi Kraus, Georg Thomalla und wie die Publikumslieblinge der Zeit eben so hiessen. Im Jahr 1973 wurde sie die erste westliche Darstellerin in einem Film des DDR-Studios Defa; sie spielte eine Gräfin in «Aus dem ­Leben eines Taugenichts».