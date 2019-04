«Game of Thrones»: So war der Staffelstart

Was in der neusten Folge passiert ist

Wie eröffnet man die letzte Staffel der berühmtesten Serie der Welt, die laut Schätzungen von einer Milliarde Menschen verfolgt wird? Die Autoren haben einen simplen, aber effektvollen Weg gefunden: eine Reverenz an die allererste «Game of Thrones»-Episode. Wir sehen, wie ein Junge auf einen Baum klettert, um einen besseren Blick auf Daenerys’ Heer zu erhaschen, das in Winterfell ankommt – genauso wie die kleine Arya damals auf einen Wagen kletterte, damit sie sehen konnte, wie Cersei und König Robert Baratheon in Winterfell eintrafen. Acht Jahre und Tausende von Leichen und Intrigen ist das her.

Wie bei den meisten «Thrones»-Staffeln war die Startepisode langsam (zumal im Vergleich zur Warp-Geschwindigkeit der letzten paar Episoden) und diente der Exposition. Gekämpft und gestorben wurde noch nicht, zumindest was die Hauptfiguren angeht. Ein paar Statisten wurden schon gemeuchelt. Trotzdem war es eine emotionale Folge, weil es auf Winterfell, wo sich die Alliierten zum Kampf gegen die Untoten versammeln, zu verschiedenen Treffen von Figuren kam, die einander über Jahre nicht gesehen hatten. Zum Beispiel Tyrion und Sansa, die einst zwangsverheiratet wurden. Arya und Jon fielen sich in die Arme, wobei Jon offenbar noch nicht ganz verstanden hat, dass seine kleine Schwester die gefährlichste Killerin im Land ist. Sie wird ihr Können bald unter Beweis stellen – das wird ein feiner Moment! Einer, der Aryas dunkle Seite durchaus kennt, ist The Hound, den Arya ebenfalls in Winterfell wiedersah (nachdem sie ihn einst sterbend liegen gelassen hatte).

Das Wiedersehen von Arya und Jon.

Das Zusammentreffen mit dem grössten Gänsehautfaktor war aber jenes von Bran und Jaime. Letzterer hatte Bran in Staffel 1 zum Krüppel gemacht. Nun warfen sie sich einen ominösen Blick zu. Was sie einander zu sagen haben, erfuhren wir noch nicht. Vielleicht gibts da auch nichts zu klären; Bran ist als allsehender «dreiäugiger Rabe» ziemlich jesusmässig unterwegs. So oder so – grossartige Leistung von Jaime-Darsteller Nikolaj Coster-Waldau, in seinem kurzen Blick lagen Schmerz, Furcht und Bedauern: die ganze Tragik seines Lebens.

Die Folge spielte zum grossen Teil in Winterfell, nur kurz zappte die Handlung nach King’s Landing. Dort proletete sich Euron in Cerseis Bett, nachdem er ihr eine Flotte und eine Armee beschafft hatte (Cersei war mittelmässig beeindruckt und meckerte, dass die versprochenen Elefanten fehlten).

Der grosse Moment war natürlich jene Szene, in der Jon Snow endlich erfährt, was die Milliarde Zuschauer schon lange wissen: Er ist kein Bastard, sondern der Sohn von Daenerys’ älterem Bruder – das macht ihn offiziell zu einem Targaryen und vor allem: in der Thronfolge noch vor Daenerys stehend. Und leider auch zu einem Inzestler, weil er ja mit Daenerys schläft. Kein Wunder, guckte er etwas blöd aus der Wäsche, als Sam ihm die News überbrachte.