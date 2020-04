Der Netflix-Herausforderer Mit Disney+ startet nun mitten in der Quarantänezeit ein neuer Streaming-Gigant. Was er zu bieten hat. Pascal Blum

Der «Star Wars»-Ableger «The Mandalorian» ist mit dem Start von Disney+ nun auch in der Schweiz zu sehen. Foto: Walt Disney

Natürlich hatte Disney den Termin für den Europa-Start seines Streamingservices Disney+ schon vor einer Weile festgelegt. Dass er jetzt in eine Zeit fällt, in der das öffentliche Leben abgestellt wurde, ist aber besonders ironisch. Ab heute Mitternacht ist Disney+ in folgenden Ländern erhältlich: in der Schweiz und in Italien, in Spanien, Deutschland, Frankreich, Österreich und Grossbritannien.