«Game of Thrones»: So war die zweitletzte Folge der Serie

Wo ist «Game of Thrones» zu sehen?

Wie jedes Jahr läuft die Serie auf dem Westschweizer Sender RTS, auf Englisch mit französischen Untertiteln. Die neuen Folgen werden ab Montag, 15. April, um 3 Uhr in der Nacht ausgestrahlt – zeitgleich mit der Premiere in den USA. Danach sind sie eine Woche lang in der Mediathek online abrufbar. Gestreamt werden können die Folgen ebenfalls stets ab Montagnacht via Teleclub Serie oder Sky Show (ca. 15 Franken im Monat). Einen Download gibt es bei Teleclub on demand oder bei Holly Star für ca. 20 Franken, aber erst ab Dienstag.