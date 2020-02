Neue Apple-Serie veräppelt Gameentwickler

Dass der moderne Büroalltag zur absurden Komödie tendiert, wissen wir dank Serien wie «The IT Crowd» oder «Silicon Valley», wo brillante, aber unausstehliche Nerds miteinander arbeiten müssen. Zum Genre der Kaffeeraum-Sitcom stösst jetzt die Apple-TV+-Serie «Mythic Quest: Raven’s Banquet». Schöpfer Rob McElhenney («It's Always Sunny in Philadelphia») hat sie zusammen mit dem Spieleentwickler Ubisoft produziert.