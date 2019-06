Radiomann wechselt zur «Rundschau»

Meier arbeite seit 2008 für Radio SRF, zunächst als Regionalredaktor, später in der Inlandredaktion und zuletzt als Bundeshaus-Korrespondent sowie Moderator und Teamleiter der «Samstagsrundschau», schreibt SRF in der Medienmitteilung. Der 40-jährige Solothurner studierte Zeitgeschichte, Journalistik und Politikwissenschaft an der Universität Fribourg. «Seine journalistischen Sporen verdiente er bereits während der Studienzeit als Redaktor bei verschiedenen Zeitungen und elektronischen Medien ab», heisst es weiter im Communiqué.

Der neue Moderator der #srfrundschau heisst Dominik Meier. Der bisherige Bundeshaus-Korrespondent von Radio SRF und Moderator der #srfsamstagsrundschau präsentiert das Politmagazin ab August.https://t.co/FI1KSNVIQZpic.twitter.com/NtSnmlQSmX — SRF (@SRF) 13. Juni 2019

Am 21. August hat Meier seinen ersten Auftritt vor der Kamera. «Die Moderation dieses profilierten Politmagazins gehört zu den spannendsten Herausforderungen in den Schweizer Medien. Dem Publikum am Mittwochabend Recherchen zur Schweizer Politik zu präsentieren und die Politakteure mit harten Fragen zu konfrontieren: Darauf freue ich mich sehr», wird der Solothurner in der Mitteilung zitiert.