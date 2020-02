US-Quotendebakel bei der Oscar-Show

Die Oscar-Show war in diesem Jahr fürwahr kein Quotenhit in den USA. Nur 23,6 Millionen Menschen schalteten am Sonntagabend bei der im Sender ABC übertragenen Zeremonie ein.

Das war ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, als 29,6 Millionen Personen die Preisverleihung im Fernsehen verfolgt hatten. Besonders dramatisch wirkt der Rückgang im Vergleich zu den mehr als 43 Millionen Fernsehzuschauern im Jahr 2014. Die 92. Oscars hatte zwar mit dem historischen Triumph des südkoreanischen Films «Parasite» für eine gewaltige Überraschung gesorgt. Die glamouröse Show (vgl. auch die Kritik in dieser Zeitung)selbst aber enttäuschte viele Beobachter.