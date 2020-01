Warum uns Serien unmündig machen

Der aufgeklärte liberale Mensch ist also skeptisch gegenüber den grossen Erzählungen und sorgt dafür, dass auch seine Kinder zur Skepsis erzogen werden. So werden beispielsweise heutzutage im Schulunterricht im Fach Geschichte viel mehr Quellen im Hinblick auf ihre eigene Verfasstheit und ideologischen Inhalt hin untersucht als historische Fakten präsentiert.

Die grossen Erzählungen sind erfolgreich zurückgedrängt worden oder haben es zumindest bedeutsam schwieriger. Allerdings ist das nicht unproblematisch. Der Mensch als Homo narrativus kommt schwerlich ohne Erzählungen aus. Er hungert förmlich danach. Geschichten zu erzählen und zu hören, aus ihnen zu lernen, ist dem Menschen seit Anbeginn ein soziales, ein psychologisches Bedürfnis. Wer also glaubt, dass wir uns nicht nur im postfaktischen, sondern auch im postnarrativen Zeitalter befinden, irrt. Erzählungen sind nicht nur nach wie vor hoch im Kurs, sondern, man kann fast sagen, noch beliebter als je zuvor. Geschichten begegnen uns und der jungen Generation zwar immer weniger in Büchern und auch immer weniger in Kinofilmen, dafür umso mehr im Internet, im Streamingangebot von Amazon und Netflix.

Diese haben in den vergangenen Jahren eine ganz spezifische Form angenommen – und zwar die der Serie. Gewiss, aufeinanderfolgende Geschichten gibt es nicht erst seit Netflix: Romane in Fortsetzungsform waren schon im 19. Jahrhunderts ein Kassenschlager. Aber dass Serien die Massenkultur derart dominieren, ist nun doch ein spezifisches Phänomen des 21. Jahrhunderts. Seriöse Regisseure, seriöse Schauspieler – sie alle setzen auf Serien. Und das aus dem einfachen Grund, dass dort das meiste Geld und der meiste Erfolg liegen. Postmoderne Kritiker können jubeln.

Gut und böse zugleich

Endlich eine Ästhetik, welche die geschlossene, vermeintlich bürgerliche geschlossene Erzählform, die den marxistischen Kritikern schon immer ein Dorn im Auge war, sprengt und dafür eine neue, multiperspektivische, superdemokratische kreiert. Ganze Horden von Universitätsdozenten stürzen sich nun auf die intellektuelle Aufarbeitung populärer Serien, was nicht nur volle Seminarsäale garantiert, sondern auch noch den Spassfaktor erhöht. Dabei erreicht die Begeisterung für die Serie und das serielle Erzählen ein Level, dass Filmwissenschaftler wie Georg Seesslen und Markus Metz in ihr den Ausdruck einer neuen fatalistischen Metaphysik erkennen: Wie die Helden in einer Serie oft immer auch gut und böse zugleich sind, sind auch wir gleichzeitig gut und böse, und so wie die Geschehnisse in der Serie nicht so bleiben, wie sie sind, bleibt auch die Welt nie so, wie sie ist. Endlich eine Erzählform, die das wahrhaft Menschliche wirklich abbildet!

Dieses Nicht-aufhören-Können erinnert an kleine Kinder, die zur Schlafenszeit die Eltern anbettelnNathalie Weidenfeld

Bei aller Begeisterung für diese vermeintlich neue subversive und kreative Form wird allerdings das wichtigste und zentralste Merkmal der Serie übersehen: Serien setzen darauf, dass der Zuschauer in einen Zustand gerät, für den gern der Begriff «süchtig» verwendet wird. Und zwar dadurch, dass Serien die Zuschauer atemlos und gespannt halten mit ihren spannungsgeladenen Episoden-Enden, mit den offenen Fragen - und sie damit in einem Zustand der regressiven Wunscherfüllungssehnsucht verharren lassen. Dass der Konsum von Serien rauschhafte Züge annehmen kann, wird niemand leugnen. Nicht nur Menschen, die sich als «Serienjunkies» bekennen, verkünden heute geradezu stolz, sich am Abend vier Folgen aus der dritten Staffel von «Game of Thrones» hintereinander reingezogen zu haben.