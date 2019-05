«Wie Buddenbrooks» – «Was für ein Brot?»

«Leute geniesst es, eine solche Mannschaft kriegen wir so bald nicht mehr zu sehen», sagte Marcel Reif und spielte auf die vielen Spieler an, die Amsterdam nach dieser Saison verlassen werden. Er sollte recht behalten – auch wenn er es nicht so gemeint hat: Nach der zweiten Hälfte war Amsterdam ja in allerletzter Minute geschlagen. Weinende Spieler, fassungslose Zuschauer.

Wie würde Schmidt angesichts dieses unironischen und dramatischen Spektakels reagieren? Nun, der Zyniker kann auch anders: «Keine Sparte in der Unterhaltung bietet diese Dramatik, diese Spannung», sagte er nach dem Spiel ganz im Ernst. Wie recht er hat. Und deshalb ist es ganz in Ordnung, wenn wir trotz des lustigen Abends in Zukunft «nur» sportjournalistische Plattitüden präsentiert bekommen.