Wie Papa Hänni mit Luca mitfieberte

Nur einer kann nicht still sitzen. Die Stimmung ist ansonsten eher gemütlich, unaufgeregt. Man trinkt Bier, Wein, Mineral, knabbert Knabberzeugs. Die meisten verfolgen nur nebenbei, was da vorne auf der Leinwand läuft: das Finale des Eurovision Song Contest. Es ist auch noch früh, jetzt um 22 Uhr. Luca Hänni kommt ja erst gegen Schluss dran. Also keine Panik. Nur einer tigert rum, wechselt zwischen Mineral und Bier und den Tischen hin und her: Andreas Hänni. Lucas Vater, in zweiter Ehe mit Fabienne verheiratet, Jahrgang 62, sportlich, Halbglatze, Beruf: Feuerungsfachmann. Schlagzeuger ist er auch und, ja, Rockmusikfan. Zur Musik seine Sohnes meint er: «Sagen wir es so: ist nicht ganz meine Stilrichtung.»