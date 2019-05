Wie sich Jan Böhmermann zum Buhmann der Österreicher macht

Diesen Widerhall habe er in der Ausstellung «Deuscthland#ASNCHLUSS #Östereich» eingefangen und anschaulich gemacht, erläutert Böhmermann. Er wolle, historisch gesehen, den Spiess mal umdrehen und als Deutscher in Österreich die Richtung angeben, spottete er. Man sei als Deutscher ja eh unbeliebt. Das mit der Identität sei ohnehin Kokolores – «was ist eine österreichische Identität, gibts das überhaupt?»; die identitären Bewegungen werde man in 30 Jahren als wirre «Fieberphase» begreifen.

Schon beim Eingang in die Ausstellung wird klar, wie so ein Widerhall aussieht: Es gibt eine Tür für« Österreicher», eine für «Ausländer» und ein Schlupfloch, eine Art Hundeklappe, für «Faschisten»; und eine Passkontrolle für alle.

Österreicher oder Ausländer, fragt Böhmermann die Besucher der Ausstellung. Foto: Markus Krottendorfer

Drinnen steht dann beispielsweise den rechtspopulistischen Vizekanzler Österreichs Heinz-Christian Strache in Lebensgrösse, eingepackt in eine bundesdeutsche Tarnuniform, bei mutmasslichen Wehrsportübungen. Gezeigt wird auch Kanzler Sebastian Kurz’ («unseriös, wie ein Versicherungsvertreter») wetterfestes Wander-Outfit, welches das Kanzleramt zur Verfügung gestellt hat. Es soll rund dreimal teurer gewesen sein als Angela Merkels Nordic-Walking-Gear. Bilder aus der Ausstellung will Böhmermann nicht medial verbreiten lassen: Man soll mit frischem Blick auf den Anti-Rechts-Parcours gehen.

Seit Christoph Schlingensiefs «Ausländer raus»-Aktion in Wien im Jahr 2000 habe kein Künstler mehr «derart direkt politisch gearbeitet», schreibt der Wiener «Standard» nach einer Inaugenscheinnahme dazu und spricht von einem «Coup». Der «Falter» wiederum listet die Ausstellung unter der Rubrik «Was Sie nicht versäumen sollten».

Die fiktionale Begrüssung von Vizekanzler Strache mit «Vom Neonazi zum Sportminister, eine typisch österreichische Karriere» wurde zensiert.

Österreich wirke wie ein Versuchslabor, in dem Leute Chemikalien zusammenschütteten, die man nicht zusammenschütten sollte, erläutert Böhmermann im ORF-Gespräch. Und zweifelt, ob dieses wohl überhaupt gesendet wird, wo sich der Sender doch zum FPÖ-TV reformiere. Er spielt damit unter anderem auf einen satirischen Beitrag des Wiener Kabarett-Trios Maschek vom April an, der vom ORF teils gebleept wurde.