Exilautor rechnet mit Xi Jinpings China ab

Er hatte, mit anderen Mitgliedern der Roten Garden, seine Lehrer gedemütigt und gequält, vor allem aber seine Eltern denunziert. Ihr Haus wurde geplündert und verwüstet, sie selbst erniedrigt und geschlagen; schliesslich brachten sie sich um, indem sie Unkrautvernichtungsmittel tranken.

Hunderte junger Kommunisten kamen bei den Kämpfen verfeindeter Fraktionen ums Leben, viele mit Maos Namen auf den Lippen.

In jener Phase der Kulturrevolution in der Provinzstadt Ziyang waren die Roten Garden in rivalisierende Fraktionen zerfallen, es kam zu bürgerkriegsähnlichen Kämpfen mit Messern und Scheren, Pistolen und Maschinengewehren; Hunderte junger Kommunisten kamen ums Leben, viele mit dem Ruf: «Lang lebe der Vorsitzende Mao.» Jede Fraktion berief sich auf ihn (so wie in den Weltkriegen Soldaten aller Nationen glaubten, Gott sei mit ihnen).

Albträume bei Tag

All das – die Gräuel der Kämpfe und die eigene Schuld – steigt in Ma Daode hoch. Er albträumt davon in der Nacht, aber die Bilder suchen ihn auch tagsüber heim. In offiziellen Ansprachen gleitet er immer wieder in die Vergangenheit, vergaloppiert sich, redet sich um Kopf und Kragen. «Seine Erinnerungen sind wie Bälle auf einem Teich. Je kräftiger man sie unter Wasser drückt, desto höher springen sie in die Luft, wenn man sie loslässt.» Weil der «Traum von China»-Chip noch auf sich warten lässt, will er mithilfe eines Scharlatans einen Trank des Vergessens brauen, um die Gespenster zu bannen. Damit ist seine Karriere – und bald auch sein Leben – endgültig zu Ende.

Ma Jians Roman von der Wiederkehr des Verdrängten ist natürlich eine Parabel: Was er am Beispiel eines hundsnormalen – also beschränkten, korrupten, unersättlichen – Funktionärs durchzieht, meint das ganze Land. Eine Milliarde Menschen von ihrer Vergangenheit abzuschneiden und sie allein auf eine vage, aber strahlende Zukunft einzuschwören, wird national zu ähnlich pathologischen Folgen führen wie im Falle des «Traum von China»-Direktors.

Sein Werk ist in China verboten, sein Name verfemt: Ma Jian. Foto: Joel Saget (AFP)

Ma Jian führt die Parabel mit grosser Konsequenz und bitterem Sarkasmus durch. Kulturrevolution und Propaganda, Mao und Xi geraten seinem Helden immer mehr in- und durcheinander, bis zur Engführung, als die Kämpfe der 1960er-Jahre mit der gewaltsamen Räumung eines Dorfes in der Gegenwart überblendet werden. Starben damals die Gegner jeweils mit Mao auf den Lippen, so glauben sich die Dorfbewohner mit einem riesigen Poster Xi Jinpings schützen zu können – gegen den neuen Mao wird doch kein Bulldozer anzufahren wagen?