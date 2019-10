«Ich schaue. Ich begreife. Ich empfinde. Ich frage.»

Peter Handke untertreibt aber gern, und so war es auch in solchen Fällen: In den Siebzigern, ja auch noch in den Achtzigern hatte er mit Büchern wie «Die Angst des Tormanns beim Elfmeter» (1971), «Die linkshändige Frau» (1978) oder «Die Lehre der Sainte-Victoire» (1982) deutlich mehr Leser als in jene Arena passten, und zwar in der ganzen westlichen Welt. «Andere Autoren haben treue Leser», meinte er schliesslich. «Ich kann sie nicht binden.»

«Ich bin kein Dichter, ich bin Schriftsteller»

Gewiss, das vermochte er nicht. Aber vielleicht werden jetzt, infolge des Nobelpreises für Literatur, einige seiner früheren Leser merken, was sie in der Zwischenzeit versäumten. Und vielleicht werden andere, neue Leser ihn entdecken, aus gutem Grund. Denn Peter Handke ist einer der bedeutendsten Schriftsteller seit dem Zweiten Weltkrieg.

«Ich bin kein Dichter, ich bin Schriftsteller», pflegt Peter Handke zu sagen. Unter Dichtern, erklärt er daraufhin, verstehe man Schriftsteller, die eine Geschichte erfinden. Am besten eine spannende. Das höchste Ziel eines Schriftstellers habe es hingegen zu sein, die Welt in Sprache zu verwandeln, ihren «krummen Pfaden» zu folgen und zu bedenken, was Sprache mit Erfahrung macht.

Handke misstraut allem, was man Erfahrung nennt

Eine lange Reihe seiner Bücher, so zuletzt der Band «Vor der Baumschattenwand nachts» (2016), besteht aus täglichen Notizen. Peter Handke misstraut allem, was man Erfahrung nennt. Stets ist er bereit, das bereits Vorgegebene, Fertige und von Vorurteilen Belastete in allem zu finden, was man eigentlich für echt und wahr halten möchte. Aus diesem Begehren entsteht bei ihm nicht nur das dauernde Wechselspiel zwischen konventionellen und experimentellen Formen, nicht nur das Hin und Her zwischen Provisorischem und beinahe denkmalhaft Gesetztem, sondern auch die ständige Beschäftigung mit anderen Werken und Autoren (sowie mit der Popmusik der frühen Jahre, dem Film, den Fundstücken aus dem Wald und von anderswo): Peter Handkes Werk ist eine endlose Auseinandersetzung mit der Literatur, mit dem Leser wie mit sich selbst.

Es gibt wenige Schriftsteller seiner Generation, die einen grösseren Einfluss auf andere, nachkommende Autoren ausübten.

In den ersten Jahrzehnten waren Peter Handkes Bücher dünn. Dann wurden sie dick, in Gestalt der drei Romane «Mein Jahr in der Niemandsbucht» (1994), «Der Bildverlust» (2002) und «Die morawische Nacht» (2008). Dann wurden sie wieder dünner. Er drehte Filme, er schrieb Gedichte und viele Theaterstücke (Letztere setzen weniger auf den Dialog als auf die Geste). Dennoch blieb er stets erkennbar er selbst, unverwechselbar als Figur (er ist so schmal und beweglich wie in seiner Jugend) wie in Form seiner Sprache, die oft aus Fragen und nur vorläufigen Antworten besteht, die den Charakter ändern, wenn sich die Sichtweise ändert.