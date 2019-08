11 Filme, die man in Locarno nicht verpassen sollte

Mittwoch, 14. 8., 21.30 Uhr, Piazza Grande

«Odds Against Tomorrow»

Dieser explosive Film noir von Robert Wise aus dem Jahr 1959 war ein Favorit von Jean-Pierre Melville und müsste deutlich berühmter sein, als er ist. Das Drehbuch schrieb Abraham Polonsky, der wegen seiner Weigerung, vor dem «Komitee für unamerikanische Umtriebe» auszusagen, in Hollywood geächtet wurde. Im Zentrum stehen ein weisser und ein schwarzer Gangster, die zusammen einen Bankraub verüben sollen, wären da nicht ein aggressiver Rassismus und die Wut des Gedemütigten. Der Film stellt die gegenseitige Zerstörung erbarmungslos dar, was besonders dem jungen Harry Belafonte zu verdanken ist, der sich für eine realistische Sichtweise auf Diskriminierung einsetzte und auf seine Gage als Schauspieler verzichtete. (blu)

Samstag, 10.8., 21.45 Uhr, GranRex

«Coffy»

«Once Upon a Time ... in Hollywood» dauert zwar 161 Minuten, aber es lohnt sich, auch weit nach Mitternacht auf der Piazza sitzen zu bleiben. Denn dann kommt einer der Lieblingsfilme von Quentin Tarantino: «Coffy» von Jack Hill. Der Blaxploitation-Klassiker aus dem Jahr 1973, der vom deutschen Verleiher den Zusatztitel «Die Raubkatze» erhalten hat, erzählt die Geschichte einer Krankenschwester, die mit einer Schrotflinte ganz allein dem Drogenhandel in New York ein Ende setzen will. Und er machte die Hauptdarstellerin zur Ikone: Pam Grier, die spätere «Jackie Brown» im gleichnamigen Film von Tarantino. (ml)



Samstag, 10.8., 21.30 Uhr (zweiter Film), Piazza Grande

«Der Wald vor lauter Bäumen»

Den Produzenten von Komplizen Film («Toni Erdmann») einen Preis zu geben, ist natürlich eine gute Idee, denn so kann man das Debüt von Maren Ade zeigen, das sie vor «Alle anderen» gedreht hat und das heute den Status eines deutschen Cringe-Comedy-Klassikers innehat: Eine junge Lehrerin kommt aus der Provinz nach Karlsruhe, wo ihr idealistisches Wesen an der Realität zerschellt – dass sie stark schwäbelt, macht die Angelegenheit nicht angenehmer. Ein Film, so komisch, dass einem der Atem stockt, und das Schlussbild ist genial. (blu)

Donnerstag, 8.8., 19 Uhr, Palacinema

«Cecil B. Demented»

Gegen Ende des Festivals kommt John Waters ins Tessin, um einen Ehrenleoparden für sein Lebenswerk zu empfangen. Sechs Filme des 73-Jährigen sind zu sehen, darunter «Pink Flamingos», der 1972 seinen Ruhm als «King of Trash» begründete. Und sein – bisher? – letzter «A Dirty Shame» (2004). Zur Ruhe gesetzt hat er sich danach keineswegs, er schreibt zum Beispiel Buchbestseller. Und sein Piazza-Film «Cecil B. Demented» (2000) zeigt, wieso er wohl nicht mehr so grosse Lust hat, als Regisseur zu arbeiten: Eine Bande kidnappt darin eine Filmdiva und zwingt sie, aus Protest gegen die allgegenwärtigen Hollywoodprodukte in einem miserablen Film mitzuspielen. Melanie Griffith spielt die Hauptrolle wunderbar selbstironisch. (ml)