Bist du Mensch oder Replikant?

Am Anfang stand die Frage, ob Androiden von elektrischen Schafen träumen. Der Science-Fiction-Roman «Do Androids Dream of Electric Sheep?» (1968) von Philip K. Dick diente als ­Vorlage zum Filmthriller «Blade Runner». Der Roman handelt vom Kopfgeldjäger Rick Deckard, der unerwünschte Androiden aus dem Verkehr zieht, selbst jedoch ein elektrisches Schaf auf seiner Dachterrasse hält, da er sich kein echtes Haustier leisten kann. Deckard gerät in eine Sinnkrise, als er von einer täuschend echten Androidin namens Rachael verführt wird.

Seit 1982 trägt Rick Deckard die Züge von Harrison Ford, denn Ridley Scotts Film mit ihm in der Hauptrolle hat längst Kultstatus. Die retrofuturistischen Szenenbilder und Spezialeffekte erwiesen sich als stilbildend, Philip K. Dick wurde post mortem zum Bestsellerautor, und das Konzept der Austauschbarkeit von echten und künstlichen Menschen zog gar die Entstehung eines neuen Literaturgenres nach sich: Cyberpunk.

Ist der Hund echt?

Jetzt ist Rick Deckard zurück, er trägt die Züge des gealterten Schauspielers Harrison Ford. Deckard hält sich zu Hause zwar kein elektrisches Schaf, aber immerhin einen Hund. Wird er gefragt, ob dieses Tier echt sei, so antwortet er lakonisch: «keine Ahnung». Vor dreissig Jahren hätte es vielleicht noch eine Rolle gespielt.

Dreissig Jahre ist es her, dass Deckard seiner «Femme fatale» Rachael über den Weg lief, aber nun ist alles anders: Junge Replikanten (so hiessen die Androiden bereits im ersten Film) jagen nun ältere Replikanten, weil diese aufgrund eines Funktionsfehlers immer noch gegen die Menschheit aufbegehren könnten.

Ryan Gosling übernimmt

Der Polizeibeamte «K» (Ryan Gosling) ist eines dieser neueren Modelle und löscht hauptberuflich Artgenossen aus. Sein aktueller Auftrag ist besonders brisant: «K» erfährt, dass eine Replikantin vor einigen Jahrzehnten komplett systemwidrig ein Kind geboren hat. Er muss nun jede Spur dieses Vorfalls ausradieren, bevor die Replikanten erfahren, dass sie zeugungsfähig sind.

Eine dieser Spuren führt zum ergrauten und verbitterten Rick Deckard, der in einem heruntergekommenen Casino haust. Doch «Ks» Spurensuche verläuft auch nach innen: Er zweifelt, ob er ein reiner Replikant ist, nachdem ihm eine Entwicklerin von synthetischen Kindheitserinnerungen (gespielt von der Schweizerin Carla Juri) versicherte, die seinen seien echt.

Der Diskurs wird fortgesetzt

Mit diesen Kniffen bringt das Drehbuch zu «Blade Runner 2049» auch die bioethischen, moralischen und philosophischen Fragen wieder aufs Tapet, die bereits das Original stellte: Wo liegt die Grenze zwischen künstlicher Intelligenz und menschlichem Leben? Welchen Status verdienen Roboter, die zu Gefühlen fähig sind? Kann sich ein Lebewesen auf eine Identität berufen, wenn es nicht gezeugt, sondern entworfen wurde?

«Blade Runner 2049» geht an diese Fragen mit heiligem Ernst und weit pessimistischer als sein Vorgänger heran. Im neuen Film haben Replikanten Gefühle entwickelt, aber sie sind bereits wieder dabei, diese zu verlieren – abgestumpft von einer Gesellschaft, die sie nur zur Versklavung in die Welt setzt.

Auf der visuellen Ebene hat sich Regisseur Denis Villeneuve bemüht, den Neo-Film-noir-Look des Originals zu zitieren, ihn aber gleichzeitig mit den neusten technischen Möglichkeiten weiterzudenken: Er lässt Gesichter und Körper ineinander verschmelzen; er projiziert einen dreidimensionalen Elvis Presley auf eine leere Bühne und lässt ihn dort als digitales Relikt flackern. Rick Deckard wird nostalgisch, wenn er solche Hologramme sieht, denn die sind wenigstens noch eindeutig als künstlich erkennbar.

Die versteckte Hommage

Im Vorfeld wurde oft betont, «Blade Runner 2049» werde es schwer haben, den enormen Erwartungen der Fans gerecht zu werden. Diese Fans können nun aufatmen: Die Hybridität von Mensch und Maschine ist in dieser Fortsetzung kein aufgewärmter Gimmick wie in der «Terminator»-Serie, sondern sie wird bis in ihre tragischen Konsequenzen hinein weitergedacht.

Man könnte sagen: «Blade Runner 2049» ist ein guter Film, weil er nicht nur von Gefühlen handelt, sondern auch Gefühle erzeugt. Hauptverantwortlich dafür ist aber nicht Regisseur Villeneuve, sondern Drehbuchautor Hampton Fancher, der zu einem genialen Trick greift: Seine Figur «K» ist eindeutig dem geplagten Autor Philip K. Dick nachempfunden – samt dessen biografisch überlieferten Kindheitstraumata und paranoiden Schüben. Das wird zwar nicht allen Zuschauern auffallen, aber es ist eine wunderschöne Hommage an den Mann, der am Beginn dieser Saga stand.

