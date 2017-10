Schöner schmachten mit Jake Gyllenhaal

Wenn Jake Gyllenhaal den Raum betritt, dann wird es still. Sehr still. Ausser dem Klicken von Kameras und dem innerlichen Seufzen und Schmachten von Frauen hört man nichts. Der 36-jährige Amerikaner ist aber auch eine Augenweide, wie er mit Dreitagebart und engem Jackett beim Zurich Film Festival über seinen jüngsten Film spricht.

«Stronger» heisst der und fährt mächtig in die Knochen, denn es geht um jenen ziemlich durchschnittlichen Jeff Baumann, der beim Attentat auf den Boston Marathon 2013 beide Beine verlor und darauf wider Willen zum Helden stilisiert wurde. Es ist das erste Produkt von Gyllenhaals neu gegründeter Produktionsfirma, aber der Amerikaner spricht nicht in Superlativen, wie das Amerikaner sonst tun, sondern mit leicht sonorer Stimme, die an einen pflichtbewussten Radiomoderator nachts um halb vier erinnert.

Schon klar, «Stronger» ist kein Brüller, kein Schenkelklopfer (obwohl Ironie für die Haupt­figur eine nicht unwesentliche Rolle spielt), und Gyllenhaal ist kein Entertainer, das sieht er selber auch so: «Ich bin völlig humorlos».

Aber dann sagt der 36-Jährige doch etwas, das bleibt: «Im heutigen Kino sieht man viele Helden, die grossartige Dinge tun. In diesem Film gehts dagegen um einen Menschen, der lernen muss, ein paar kleine Schritte zu machen.» Das kommt überraschend – und ist doch typisch für Gyllenhaal, der sich nach Blockbuster-Fehlversuchen («Prince of Persia», 2010) auf härtere Rollen und mitunter völlig verrückte Figuren spezialisiert hat. In «Source Code» (2011) spielte er einen wiederbelebten Antiterrorspezialisten, in «Nightcrawler» (2014) einen TV-Reporter, der wie ein Kojote durch die Grossstadt streunt.

In «Stronger» wirkt Gyllenhaal vergleichsweise sanft. Doch wie er das macht, geht ans Gemüt, und wie er darüber spricht, hat etwas Anrührendes. Schade bloss, dass der Schauspieler die eigene Karriere, für die er am Zurich Film Festival ausgezeichnet wird, kaum erwähnt. Immerhin: «Brokeback Mountain» sei jener Film, auf dessen Wirkung er bis heute noch unglaublich stolz sei. Das nimmt man ihm ab.

Und dann – kommt doch noch ein Anflug von Humor: Auf die Frage, was er von den eigenen Filmen lernen könne, meint Gyllenhaal: «Man lernt immer dazu, you know. Ich bedaure bloss, dass Sie diese Veranstaltung verlassen werden, ohne etwas dazugelernt zu haben.» Da scheint der schöne Mann für einen Augenblick sogar über die eigene Schlagfertigkeit verdutzt. (Berner Zeitung)