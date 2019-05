Sie will sich nicht mehr aufdrängen

Jahrelang ein treuer Gefährte in Schweizer Kinos: Der Look-Now-Jingle. Video: Look Now.

Bea Cuttat hört auf. «Nuestro Tiempo» von Carlos Reygadas ist der letzte neue Film, für den sie mit ihrer Firma Look Now! die Rechte auf dem Weltmarkt gekauft hat, um ihn in der Schweiz ins Kino zu bringen. Noch einmal kämpfen, schmeicheln, Überzeugungsarbeit leisten für ein schwieriges Werk, das in der Flut der Neuerscheinungen unterzugehen droht. Noch einmal alles geben, wie sie das über 30 Jahre lang getan hat. 265 Filme lancierte sie in dieser Zeit, falls die Bastelei mit Bildern aus ihrem Programm stimmt, die ihr Freunde ins Büro gestellt haben (sie selber hat nicht so genau gezählt). Die Spannweite reichte vom Schweizer Experimentalfilm über die ersten Trickfilme mit Wallace & Gromit bis zum Lawinenfilm «Turist» des späteren Cannes-Gewinners Ruben Östlund. Jetzt ist Schluss. Ihren Verleih Look Now! wird es zwar noch geben. Aber er wird sich nur noch um die Rechte der alten Filme kümmern.

Konsequent – und auch stur

Selbstverständlich hat Bea Cuttat mit 67 Jahren allen Grund, kürzerzutreten. Und klar ist es keine Kurzschlusshandlung, bei aller Leidenschaft, die sie für den Beruf immer noch aufbringt («Passion» heisst übrigens der zweitletzte Film ihres Verleihprogramms). Nein, der Abschied ist, wie alles in ihrer Tätigkeit, wohlvorbereitet. Und trotzdem schwingt eine Spur von Resignation mit, wenn sie jetzt in ihrem Büro im Zürcher Kreis 5 sitzt und sagt: «Seit fünf Jahren denke ich darüber nach.» Wieso denn? «In letzter Zeit hatte ich immer mehr das Gefühl, ich müsste mich aufdrängen. Und zwar überall: in den Kinos, bei den Journalisten, letztlich beim Publikum.»

Für das Aufdrängen, im besten Sinn des Wortes, ist sie bekannt. «Sie steht mit Leib und Seele hinter ihren Filmen», sagt Beat Käslin von den Zürcher Arthouse-Kinos. Und auch Frank Braun, der mit ihren Filmen das Riffraff sowie andere Kinos in Luzern und Zürich programmiert, lobt ihre Leidenschaft und Kompromisslosigkeit: «Sie war risikobereit, konsequent und in gewissem Sinne auch stur.» Eine Eigenschaft, die es in diesem Beruf braucht, besonders wenn man den Verleih als Ein-Frau-Unternehmen führt. Bea Cuttat machte nie Ferien, dafür war keine Zeit. Und sie liess sich auch von schweren Unfällen nicht stoppen. Einmal fiel sie vom Velo, als sie zum Bahnhof fuhr, um Roy Andersson – der Schwede ist einer ihrer Lieblingsregisseure – abzuholen. Ein zweites Mal stürzte sie in Cannes. Aber die Verletzungen konnten sie nicht stoppen. Sie liess sich ein Spitalbett ins Büro liefern, wohntevorübergehend dort – und viele, die anriefen, ahnten nicht, in welcher körperlichen Verfassung sich die Frau, die da am Telefon sprach, befand.