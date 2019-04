Spielberg blitzt bei Oscar-Akadamie ab

Dieser Umstand stiess insbesondere dem Hollywood-Doyen Steven Spielberg sauer auf. Der Regisseur, der im Board of Governors der Akademie sitzt, pochte deshalb auf eine Regelverschärfung für Filme, die hauptsächlich auf Streamingplattformen zu sehen sind. «Filme, die symbolisch qualifiziert sind, weil sie kurze Zeit in Kinos liefen, sollten nicht für die Oscars zugelassen werden», sagte Spielberg.

Das Board of Governors hat sich nun aber gegen eine Regeländerung entschieden, was die Oscar-Qualifizierungsphase für 2020 betrifft. Wohl nicht zuletzt deshalb, weil die amerikanische Justizbehörde davor gewarnt hatte, systematisch bestimmte Marktteilnehmer auszuschliessen. Damit bleibt vermeintlich alles beim Alten. Doch in Wahrheit zeigt dieser Entscheid auch, dass Spielberg den Einfluss von Netflix massiv unterschätzt hat. Tatsache ist, dass der Streamingdienst in den letzten Jahren zu einem valablen Arbeitgeber in Hollywood geworden ist. Viele Mitglieder des Board of Governors haben bereits für Netflix gearbeitet oder sind in aktuelle Netflix-Projekte involviert.

Akademie-Präsident John Bailey betont zwar, dass man «die Veränderungen in unserer Industrie genau verfolgen und über den Aspekt der Wählbarkeit auch weiter Diskussionen» führen werde. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass der Einfluss von Streamingdiensten in Zukunft abnehmen wird.

Kleinere Veränderungen hat das Board of Governors in zwei anderen Oscarkategorien beschlossen: Die Kategorie «bester ausländischer Film» wird künftig «bester internationaler Film» heissen und die jeweilige Shortlist von neun auf zehn Werke aufgestockt. Bei der Kategorie «Makeup und Hairstyling» wird es zudem künftig fünf (statt drei) Nominationen geben.