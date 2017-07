Verloren im Pferdeparadies

Es fing so wunderschön einfach an. Ein schlecht gelauntes Stadtmädchen muss seine Sommerferien auf einem Pferdehof bei seiner noch mieser gelaunten Grossmutter verbringen und entpuppt sich als einfühlsame Pferdeflüsterin. So märchenhaft funktionierte das vor vier Jahren, als die deutsche Regisseurin Katja von Garnier («Abgeschminkt!») mit «Ostwind» am Schwungrad des Teenager-Pferdefilmgenres drehte.

Danach befiel Drehbuchautorin Lea Schmidbauer der in der Branche grassierende Fortsetzungsvirus. Mit jedem Teil legte sie noch eins drauf: ein Pferd, zwei Pferde, viele Pferde. In «Ostwind 3: Aufbruch nach Ora» ist es eine ganze Herde, die von Garnier in schwelgerischen Zeitlupenaufnahmen in Szene setzt.

Opulente Aufnahmen

Auf der Suche nach sich selbst und nach den Ursprüngen ihres Hengstes Ostwind verschlägt es die junge Mika (Hanna Binke) auf einen abgewirtschafteten Pferdehof in Andalusien und zur geheimnisvollen Quelle Ora, einem Sammelplatz freiheitsliebender Wildpferde. In Spanien lernt sie die hartgesottene, rebellische Samantha (Lea von Acken) kennen, deren Vater die Hazienda gehört, von der Ostwind zu stammen scheint. Und sie begegnet der geheimnisvollen Tara (Nicolette Krebitz), die ähnlich wie Mika die Gabe besitzt, sich in Pferde hineindenken zu können. Von Garnier malt das Idyll einer zwanglosen Mensch-Tier-Symbiose in sonnigen Farben und leuchtenden Bildern auf die Leinwand. Für sich genommen sind diese opulenten Aufnahmen die reine Wonne. Erst die seichte Handlung, in die sie eingebettet werden, lässt sie kitschig wirken.

Allgemeiner Harmonietaumel

Das Pferdeparadies ist nämlich in Gefahr. Ein rücksichtslos gieriger Konzern will das Trinkwasserreservoir an die naheliegende Gemeinde verscherbeln. Die Hubschrauber kreisen schon bedrohlich, als Mika und ihrer hinzugeeilten Freundin Fanny (Amber Bongard) die rettende Idee kommt: Sie müssen ein in Vergessenheit geratenes Pferderennen wiederbeleben, um Ora als Weltkulturerbe schützen zu lassen.

In diesem trivialen Szenario verflachen die Charaktere zu Stereotypen, die sich jeweils mit ein, zwei Adjektiven umreissen lassen. Die Dialoge klingen papieren, und die einzigartigen, tiefreichenden Bande zwischen Mika und Ostwind lösen sich in einem allgemeinen Harmonietaumel auf. Was bleibt, ist ein träumerischer Hochglanzpferdekalender in atemberaubenden Bewegtbildern, den man mit staunenden Augen durchblättert. Spätestens am Ende des Jahres aber landet er im Müll.



«Ostwind 3: Aufbruch nach Ora»:ab Donnerstag im Kino. (Berner Zeitung)