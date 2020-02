Die Nazi-Vergangenheit verdunkelt die Berlinale Der neue Leiter Carlo Chatrian soll die Berlinale klarer ausrichten. Bis jetzt musste er vor allem Kritik parieren. Pascal Blum

Carlo Chatrian verspricht ein eher «düsteres» Wettbewerbsprogramm an der 70. Berlinale. Foto: Reuters

Normalerweise ist das Archiv auf der Berlinale-Website ein nützlicher Ort, um etwas über die Geschichte des Festivals zu erfahren. Neuerdings klebt dort aber ein Warnhinweis: Das Archiv stehe «unter dem Vorbehalt einer externen fachwissenschaftlichen Untersuchung». «Die Zeit» hatte aufgedeckt, dass Alfred Bauer, Gründer und erster Leiter der Berlinale von 1951 bis 1976, eine hochrangige Funktion in der Reichsfilmintendanz unter Propagandaminister Joseph Goebbels gehabt hatte.

Offenbar gelang es Bauer, nach 1945 seine Rolle in der Nazi-Filmbürokratie zu verschleiern. Laut der Recherche soll selbst eine geplante neue Alfred-Bauer-Biografie eines Mitarbeiters der Deutschen Kinemathek die Quellen zum Teil selektiv oder verharmlosend zitieren. Die Kinemathek verschob die Veröffentlichung der Biografie nach dem «Zeit»-Artikel.

Die Ankündigung zur Buchvernissage findet man im Netz trotzdem immer noch: «Woher kam der gewiefte Funktionär und engagierte Filmhistoriker, der 1976 aus Altersgründen das Festival verliess?», heisst es da. Nun, er kam laut neuestem Wissensstand direkt aus der Nazi-Filmpolitik, war Mitglied von NSDAP und SA. Wie die Berlinale gestern mitteilte, hat sie das Institut für Zeitgeschichte als unabhängige Stelle damit beauftragt, Bauers Rolle in der NS-Zeit zu erforschen. Die Ergebnisse des Gutachtens sollen im Sommer vorliegen.

Kritik an Programm und Gästen

Bevor er sein erstes Programm bekannt geben konnte, musste der neue künstlerische Berlinale-Leiter Carlo Chatrian jedenfalls zuerst den Alfred-Bauer-Preis aussetzen, der seit 1987 für «neue Perspektiven in der Filmkunst» verliehen wird. Zusätzlich wurde er in Interviews mit den NS-Vorwürfen gegen den Berlinale-Gründer konfrontiert.

Zusammen mit der Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek beteuerte Chatrian, sie hätten ja gerade erst angefangen. Die Verbindungen der Berlinale zur Deutschen Kinemathek seien zudem gar nicht besonders eng, und von einer während der Festspiele geplanten Präsentation der Bauer-Biografie habe man nichts gewusst.

Seinen Einstand in Berlin hat sich der ehemalige Locarno-Leiter Chatrian wohl anders vorgestellt. Die Enthüllung kam am selben Tag, als Chatrian das Programm der 70. Berlinale vorstellte.

Kritik musste Chatrian auch einstecken, weil er Jeremy Irons zum Jurypräsidenten seiner ersten Ausgabe erwählte. Der Schauspieler war in der Vergangenheit mit homophoben Äusserungen aufgefallen. Diese Aussagen habe Irons inzwischen revidiert, sagte der Italiener Chatrian in einem Interview.

Sagenumwobenes Projekt

Der Filmkritiker und langjährige Locarno-Mitarbeiter aus Turin wurde an die Berlinale geholt, um das Profil eines der weltweit wichtigsten Filmfestivals zu schärfen. Sein erstes Programm lässt vermuten, dass er die Auswahl vor allem von den Rändern her schärfen will. Auch unter seinem Vorgänger Dieter Kosslick wäre jedenfalls eine Neuinterpretation von «Berlin Alexanderplatz» mit einem westafrikanischen Flüchtling als Franz «Francis» Biberkopf oder das Liebesdrama «Undine» von Christian Petzold gelaufen.

Neu ist dafür die Wettbewerbsreihe «Encounters» für ein freieres, mit geringeren Mitteln hergestelltes Kino, die gleich mit dem über dreistündigen historischen Dialogreigen «Malmkrog» des Rumänen Cristi Puiu startet, angekündigt als eine «Tour de Force des Denkens». Aus seiner Locarno-Zeit kennt man Chatrian als debattierfreudigen Freund von Zumutungen, dem viel lag an einem Weltkino, das versucht, die Wahrnehmung neu einzustellen. Eine besucherfreundlichere Piazza Grande als in Locarno gibt es in Berlin jedenfalls nicht, und der Wettbewerb wird gemäss einer Aussage Chatrians eher «düster».

Wie die totale Überforderung

Gestärkt wird in seiner ersten Ausgabe auch die Nähe zur Kunst, etwa mit «DAU. Natasha» des russischen Duos Ilya Chrschanowski und Jekaterina Oertel: einem Teil eines Kunstprojekts über den Physiker Lew Landau und eine geheime sowjetische Forschungseinrichtung, wofür in der ukrainischen Stadt Charkiw ein Institut errichtet wurde, in dem zwischenzeitlich 400 Menschen unter realsozialistischen Bedingungen lebten und sich filmen liessen.

Eine DAU-Installation in Berlin wurde 2018 von den Ämtern nicht bewilligt, jetzt zeigt die Berlinale eine 140-Minuten-Version sowie eine längere Fassung aus den insgesamt über 700 Stunden Film.

Zwischen Galerie und Kino bewegt sich schliesslich der 88-jährige Filmemacher Alexander Kluge, der mit der Schauspielerin Lilith Stangenberg in «Orphea» den Orpheus-Mythos umdeutet, während die Volksbühne zu Kluges Ehren eine «Multimedia-Ausstellung» auf zwei Etagen ausrichtet. Das klingt wie die totale Überforderung, also durchaus vielversprechend.

www.berlinale.de, 20.2. bis 1.3.