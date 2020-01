Sie fordert einen Test für die Oscar-Jury

«Dieses Jahr gab es etwa 60 Filme mit Oscarpotenzial, aber es besteht keine Möglichkeit, zu prüfen, ob jedes Akademiemitglied auch alle Filme gesehen hat.» Das schrieb der Bestsellerautor Stephen King am Montag in der «Washington Post». King lancierte damit eine alte Diskussion neu: Nehmen die Akademiemitglieder, die ehrenhalber arbeiten, ihre Aufgabe so ernst, wie sie sollten?