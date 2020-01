Er sah sich als Frauenförderer – und war ein gigantischer Sexist

«Bombshell» ab 23. Januar in den Kinos.

Die Miniserie kann dank ihrer Dauer besser vermitteln, was es bedeutet, im Büro wieder und wieder sexueller Belästigung ausgesetzt zu sein: Gretchen Carlson (hier ist es Naomi Watts) signalisiert, dass sie beruflich vorankommen will, ihr Chef aber bestimmt über alles: über ihre Jobaussichten; über den Zeitpunkt und den Ort, an dem er sie trifft; über ihren Körper, dem er sich am liebsten von hinten nähert, um die Hände auf ihren Bauch zu legen und «Atemübungen» zu machen – wenn er sie nicht gerade als «zu fett» beleidigt.

Wenn Hollywood nach #MeToo schon das Missbrauchsthema entdeckt, könnte man dort auch mal die Erzählweisen überdenken. Im hektischen Medienbetriebsdrama «Bombshell» gibt es praktisch keine Momente, in denen spürbar wird, was Missbrauch auslöst, dass Übergriffe stets präsent bleiben, weil sich ein Schamgefühl plötzlich wieder im ganzen Körper ausbreitet.

«Feminismus» würden sie nie sagen

Sympathische Menschen sind Fox-News-Moderatorinnen ja auch nicht unbedingt. Eine Megyn Kelly behauptete in ihrer Sendung, dass man sich den Samichlaus nur mit einer weissen Hautfarbe vorzustellen hat, aber «Bombshell» konzentriert sich lieber auf ihre Kritik an sexistischen Äusserungen von Donald Trump. Dass diese republikanischen Statusfrauen das Wort «Feminismus» nie in den Mund nehmen würden, wäre da auch noch eine Nuance wert gewesen.

Tatsächlich haben gerade die Starmoderatorinnen von Fox News die sexistische Firmenkultur jahrelang mitgetragen, sie haben vor der Kamera Wahnwitziges behauptet und Wahrheiten bestritten. Aber solche Heldinnen wären halt schwer auszuhalten, und allzu viel zumuten wollen uns weder Kinofilm noch Fernsehserie.

«Wir präsentieren den Zuschauern eine Vision der Welt, wie sie sie gern hätten», sagt Roger Ailes in «The Loudest Voice». Womöglich hat auch Hollywood davon gelernt.