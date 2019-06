«Filme sollen uns auch das Fürchten lehren»

Herzliche Gratulation zur Wahl als Leiterin der Filmtage. Wer ist Anita Hugi?

Gibt es 2020 eine Werkschau oder ein streng kuratiertes Programm?

Die Solothurner Filmtage sind 2020 eine vielseitige und anregende Werkschau. Und ein inspirierendes Festival.

Wann waren Sie zum ersten Mal in Solothurn?

Im Kanton Solothurn: am Tag meiner Geburt. Ich bin 1975 in Grenchen geboren.

Und das erste Mal an den Filmtagen?

Spontan erinnere ich mich an den ersten beruflichen Besuch im 2003.

Wer ist der oder die sympathischste Schweizer Filmschaffende?

Die Qual der Wahl! Mich interessieren aber vor allem deren Werke – am liebsten jene mit einem filmischen und persönlichen Engagement.

Schauen Sie lieber einen Film von Michael Steiner («Wolkenbruch») oder von Antoine Russbach («Ceux qui travaillent»)?

Beide! Und geben Sie mir doch auch eine Auswahl mit zwei Regisseurinnen.

«Der Schweizer Film ist heute in allen Formen sehr stark und vielseitig aufgestellt.»

Okay, «Die göttliche Ordnung» von Petra Volpe oder «Chris the Swiss» von Anja Kofmel?

Oh, sehr gute Auswahl! Als Regisseurin von «Die rote Hanna», den ich mit Anja Kofmel zur Schweizer Frauengeschichte gemacht habe, muss ich mich leider leidenschaftlich wiederholen: Beides sind Meisterwerke!