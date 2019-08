Ines Torelli gestorben

Die Schweizer Schauspielerin und Sängerin Ines Torelli ist im Alter von 88 Jahren in ihrer Wahlheimat Nova Scotia in Kanada gestorben. Dies teilte ihr langjähriger Freund Tobias Bonn (Geschwister Pfister) am Freitag mit.

Sie habe sich keine Trauerfeier gewünscht, schrieb er. Ihre Asche werde bei jener ihres Ehemannes Edi Baur und ihrer Katzen Lucie, Picasso und Tina Turner auf ihrem Grundstück beigesetzt.

Ines Torelli ist in den 90er-Jahren ausgewandert. Ihre Beziehung zur Schweiz habe sie verloren, sagte sie anlässlich ihres 80. Geburtstags zum «SonntagsBlick». Als Schauspielerin war sie für ihre Rolle in «Die kleine Niederdorfoper» und als Sängerin für «Gigi vo Arosa» bekannt.