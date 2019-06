Ist dieser Kinosommer noch zu retten?

Es ist nicht allzu lange her, da schöpften die Schweizer Kinobetreiber wieder Hoffnung. «Avengers – Endgame» lockte eine halbe Million Zuschauer in die Säle. Und für einen Moment war es wieder so, wie man frühere Strassenfeger in Erinnerung hatte: Ein Film avanciert zum Gesprächsthema Nummer 1. Im Fall von «Endgame» herrschte nicht nur Einigkeit darüber, dass man diese finale Schlacht gesehen haben musste, es gab auch einen bemerkenswerten Konsens und Respekt hinsichtlich dieses über 22 Werke aufgebauten Superhelden-Universums. Das Kinojahr 2019 schien lanciert.