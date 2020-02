Protest gegen Polanski führt in Frankreich zum Eklat

#cesar2020 Démission collective pour le conseil d’administration de l’Academie des César (communiqué officiel) pic.twitter.com/4yMF2fgN37 — Brigitte Baronnet (@BBaronnet) February 13, 2020

Die Dreyfus-Affäre, die der Film akribisch und so spannend nachzeichnet wie eine Detektivgeschichte, spaltete Frankreich über Jahre hinweg, bis sich Émile Zola in seinem berühmten offenen Brief unter dem Titel «J’accuse ...!» (Ich klage an) einmischte, der Fall wieder aufgerollt und Dreyfus schliesslich begnadigt und später rehabilitiert wurde. Ein relevantes Thema in einer Zeit, in der ein schon historisch geglaubter Antisemitismus wieder erschreckend offen gezeigt wird.

Nur reichen diese Kategorien, die ästhetische und die historisch-politische, nicht aus, um zu erklären, wie die Welt diesen Film bislang aufgenommen hat. Als «J'accuse» im vergangenen Herbst in Frankreich anlief, riefen Feministinnen zum Boykott des Films auf und blockierten Kinos. Als bekannt gegeben wurde, dass der Film für 12 Césars, die französischen Oscars, nominiert ist, gab es laute, wütende Kritik.

Neuer Vorwurf gegen Polanski

Weil sein Regisseur Roman Polanski ist, ein «Vergewaltiger auf der Flucht», wie eine Gruppe feministischer Aktivistinnen sagte. Polanski hat sich 1977 in Los Angeles schuldig bekannt, Geschlechtsverkehr mit einer 13-Jährigen gehabt zu haben. Laut einer gerichtlichen Einigung sollte mit seiner Untersuchungshaft die Strafe abgegolten sein. Als es hiess, der Richter wolle sich nicht an diese Abmachung halten, floh Polanski nach Europa, wo er heute in der Schweiz und in Frankreich lebt. Die USA drängen offiziell noch immer auf Auslieferung, auch wenn die Frau, die er damals missbraucht hat, sagt, dass sie ihm verziehen habe und ein Ende des Prozesses wünsche.

Kurz bevor «J’accuse» in die Kinos kam, ging die Fotografin Valentine Monnier mit einem neuen Vorwurf gegen Polanski an die Öffentlichkeit. 1975 habe er sie in seinem Haus im Schweizer Skiort Gstaad vergewaltigt und geschlagen, sie war damals 18 Jahre alt. Polanski bestreitet die Vorwürfe vehement.

Jean Dujardin spielt Major Marie-Georges Picquart. Foto: Frenetic

Dass Monnier gerade jetzt davon erzählt, hat sicher mit der #MeToo-Debatte zu tun, aber auch mit Polanskis Film. Sie könne nicht verstehen, schrieb sie, dass er öffentliche Filmfördermittel dafür bekomme, mit der Geschichte von Dreyfus seine eigene kriminelle Vergangenheit zu übertünchen.

Dass dies Polanskis Absicht sei, unterstellten ihm auch einige Filmkritiker – aufgrund eines mindestens ungeschickten Zitats aus einem Interview. In der Dreyfus-Affäre, sagt Polanski da, finde er manchmal Momente, die er selbst erlebt habe: «Ich erkenne dieselbe Entschlossenheit, Fakten zu leugnen und mich für Dinge zu verurteilen, die ich nicht getan habe», und dass er mit vielen der Vorgänge in einem Verfolgungsapparat vertraut sei. Das habe ihn inspiriert. In einem Interview mit «Paris Match» hat Polanski das zurechtgerückt: «Ich halte mich nicht für Dreyfus.»

Darf ein Künstler, der ein Verbrechen begangen hat, weiter seine Kunst machen? Soll man ihn dafür feiern?

Im Streit um «J’accuse» werden all die Fragen, die seit #MeToo aktuell sind, noch einmal gestellt: Darf ein Künstler, der ein Verbrechen begangen hat, weiter seine Kunst machen? Soll man ihn dafür feiern? Ihm Preise verleihen? Im Fall von Roman Polanski fallen die Antworten sehr unterschiedlich aus, je nachdem, auf welche Seite des Atlantiks man schaut.

2003 verlieh ihm die amerikanische Filmakademie den Regie-Oscar für «The Pianist», 2018 schloss sie ihn aus ihren Reihen aus. Auch einen US-Starttermin gibt es für «J’accuse» nicht. Beim Filmfestival von Venedig hingegen bekam der Film den Jurypreis. Deren Vorsitzende, die argentinische Regisseurin Lucrecia Martel, fand zuvor einen Weg, mit der Ambivalenz umzugehen, dass ein Mensch, der ein Verbrechen begangen hat, zugleich ein guter Künstler sein kann. Sie blieb der Premierengala für den Film fern, sagte aber, dass sie dem Film gegenüber unvoreingenommen sei.