Auf den Spuren einer verschollenen Partitur

Bach, der Sammler

Dass ein Teil von Johann Ludwig Bachs Œuvre – insbesondere der Vokalwerke – der Nachwelt erhalten blieb, ist nicht zuletzt Johann Sebastian zu verdanken. Während seiner Zeit als Thomaskantor in Leipzig habe J. S. Bach die Werke seines Verwandten gesammelt und selbst aufgeführt, berichtet Frey. Dies tat er nicht zuletzt wegen des Schaffensdrucks, musste er doch für jeden sonntäglichen Gottesdienst eine neue Kantate abliefern. Nebst dem Neuschaffen von Musik wurde deshalb seinerzeit häufig auch kopiert. Und weil Bach ein begnadeter Sammler war, ist zumindest ein Teil von Johann Ludwigs Werk erhalten geblieben.

Dass Johann Sebastians Nachlass wiederum nur von einem seiner Söhne, Carl Philipp Emanuel, gewissenhaft bewahrt wurde, während die andere Hälfte vom Sohn Wilhelm Friedemann «verpokert, verbrannt, verkauft, vergraben wurde oder sonst irgendwie verloren gegangen ist», wie Frey lachend erzählt, ist hingegen eine andere Geschichte.

Rätselraten

Genauso gängig wie das Kopieren und das Wiederverwerten von Werken war zu Bachs Zeiten das Spielen mit versteckten Botschaften und Rätseln. Frey erzählt: «J. S. Bach war einer, der ausgesprochen gerne mit Codes und Zahlensymboliken spielte.» Etwas, das Bach in grosser Zahl in seinem Werk hinterlassen hat, ist seine Tonsignatur B-A-C-H. Frey: «Diese chromatische Tonabfolge ist in Bachs Gesamtwerk von grosser Bedeutung – und sie wird auch in unserem Konzert eine Rolle spielen.»

Das erklärt einen Teil des Konzerttitels «Hans im B-A-C-H». Was hat es aber mit dem Hans auf sich? Und was hat der populäre Filmmusikkomponist Hans Zimmer inmitten der Bachs zu suchen? Ein Teil des Rätsels Lösung steckt im gemeinsamen Vornamen aller programmierten Komponisten. Vital Julian Frey fügt aber an: «Das Konzertprogramm wird noch für einige andere Überraschungen sorgen.»

Konzerte der Camerata Bern «Hans im B-A-C-H», Mittwoch und Donnerstag, 20./21. November, je 19.30 Uhr, Grosser Saal des Konservatoriums Bern. Konzerteinführung um 18.45 Uhr. Infos und Tickets: www.cameratabern.ch.