Heinz Holligers Nahrung für die Seele

Danach gibt er bereitwillig Auskunft. Ein Treffen mit Heinz Holliger ist ein Erlebnis. Da sitzt ein Gegenüber, das seine Passion mit jeder Faser des Körpers lebt und sie mit eleganter Klarheit in so treffenden Sätzen zur Sprache bringt, dass man hin und weg ist. Die Musik ist sein Leben. Was für alle anderen eine selbstverliebte Hohlphrase ist: Er ist dieser Satz.

Der Musiker – Komponist, Oboist und Dirigent, je von Weltruf – wird heute achtzig. Über seinen runden Geburtstag will er nicht sprechen. «Mein Alter interessiert mich nicht», sagt er. Die Zahl sage nichts aus. «Manche sind mit zwanzig alt, andere blühen erst mit sechzig auf.» Holliger wirkt alterslos. Weise zwar und mit einem verblüffenden lexikalischen Wissen, aber dann wieder staunend und mit Schalk wie ein Junge.

«Es reicht aus, offene Ohren und keine Vorurteile zu haben.»Heinz Holliger

Als Teenager entdeckte er die Oboe, als das Orchester des Städtebundtheaters in seinem Geburtsort Langenthal zu Gast war. «Die Oboe war wie ein Ersatz für die Sopranstimme nach meinem Stimmbruch», sagt er, der davor als Knabensopran gesungen hatte. Weil es in Langenthal keinen Oboenlehrer gab, spielte er zuerst ein Jahr lang Klarinette, bevor er in Bern Oboenunterricht erhielt.

Er war angefressen, sein Talent verbarg sich nicht. Nur gab es so wenig Musik für die Oboe. Also schrieb er als 15-Jähriger dem Basler Mäzen und Dirigenten Paul Sacher einen Brief mit der Bitte, Sacher möge doch Kompositionsaufträge vergeben, damit es künftig mehr Stücke für sein Instrument gebe.

«Ich wollte die ­Situation nicht akzeptieren, da hatte ich keine grossen Hemmungen», sagt er. 5 Jahre später spielte Holliger in Sachers Basler Kammerorchester – und dann kam der Mäzen der Bitte des Oboisten nach. Auch wegen Sacher wuchs das Oboenrepertoire stark an. Und Holliger wurde zu einem der weltweit Besten seines Fachs.