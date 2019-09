«Was für ein Dickkopf. Und was für Ohren!» Es war der grosse Keith Jarrett, der mit diesem Seufzer einst auf den Punkt gebracht hat, was den Musikproduzenten Manfred Eicher ausmacht. Seine Hartnäckigkeit, seine Kompromisslosigkeit, die durchaus auch in Sturheit umschlagen kann; aber eben auch jene besondere Antenne für die Musik, die ihn interessiert.