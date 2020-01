20 Jahre Streit um 2 Sekunden Musik

...von Kraftwerk bedient, nämlich vom Song «Trans Europa Express». Videos: Youtube

Die Musiker von Kraftwerk verlangten daraufhin einen Dollar pro verkaufter Single – und bekamen ihn auch. Auch wenn es schwierig ist, die introvertierten Deutschen zu kontaktieren, sagen sie bei Sampling-Anfragen in der Regel zu. Gegen Rechnung, wie es sich gehört.

Der Streit um die künstlerische Leistung einer Übernahme geht weit über die Musik hinaus. Sollte der Entscheid am Ende wieder zugunsten von Kraftwerk ausgehen und ihnen das Recht auf das Copyright zusichern: Müsste man heute die Ausstellung von Andy Warhols «Campbell Tomato Soup Box» verbieten? Wie ist es mit uneingestandenen Zitaten in der Literatur? Mit Collagen aus Fremdmaterial in der Malerei oder im Film?

Es ist ja nicht mehr so, dass beim Sampling nur gewildert wird. Für jeden wie immer unverkennbaren Schrei von James Brown und all die anderen fremden Reize müssen die Kopisten zahlen. Auch deshalb wünscht man sich, dass Kraftwerk am Ende der jahrzehntelangen Prozesskaskade recht bekommen. Wer Fremdes ohne kreative Weiterverarbeitung übernimmt, soll dafür zahlen. Wer es nicht tut, wird zum Dieb.