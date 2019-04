Leonardo, der Verführer

Auch wenn Damenporträts gerne von ihren Liebhabern bestellt worden waren, lieferte der unberechenbare und oft auch unzuverlässige Leonardo, der manche Gemälde nie fertiggestellt hatte, keine liebenswür­digen Hochzeitsbilder, sondern überraschend selbstbewusste und stolze Frauen.

Nachhaltig irritierend

Man denke aber auch an Leo­nardos wahrscheinlich letztes Gemälde, «Johannes der Täufer», dieses nachhaltig irritierende Bild eines jüdischen Busspredigers, den das Neue Testament als Prophet der Endzeit und Wegbereiter Jesu beschreibt. Bei Leonardo, der 1452 geboren wurde, erscheint Johannes nackt, aus einem tiefschwarzen Hintergrund heraustretend. Mit einem verführerischen Lächeln auf seinen schmalen Lippen. Mit dem Zeigefinger der rechten Hand senkrecht nach oben weisend. Mit der linken Hand sich an die Brust fassend. Man hat fast den Eindruck, der Heilige, der hier mitten in einer dynamischen Rechtsdrehung erfasst ist, wolle sich in den Himmel hinaufschrauben.

Das Auffälligste an diesem Gemälde sind aber die androgynen Gesichtszüge des Johannes. Auch der rechte Oberarm ist so weich gemalt, dass er eher zu einer Frau passt als zu einem Mann.

Natürlich kann man das Bild vor dem Hintergrund der ersten Verse des Johannesevangeliums lesen, wo die Rede davon ist, dass Johannes aus dem Dunkel ins Licht getreten sei. Aber damit ist noch nichts zur Geschlechter­frage gesagt.

Bei der Erziehung wurde gespart, sodass er statt einer höheren Schulbildung eine praktische Lehre machte.

Viel besser gefällt die zeitgenössische und sehr weltliche Interpretation, die in dem nackten Bibelmann wegen der Un­bestimmtheit seines Geschlechts, seiner anzüglichen Mimik und dem Zeigegestus seiner Hand einen Botschafter und Verführer zu erotischer Sinnlichkeit erkennt. Es ist eine Sinnlichkeit, die zu himmlischen, aber wohl eher unchristlichen Freuden führen kann.

Wie in keinem anderen von Leonardos Bildern ist man geneigt, diesen Johannes mit Leonardos Homosexualität in Verbindung zu bringen. So ist aktenkundig, dass der Maler in Florenz im Alter von 24 Jahren einer homosexuellen Beziehung bezichtigt wurde. Handelt es sich also beim Johannes um ein Selbstporträt des Künstlers als junger Mann? Oder sehen wir den schönen Giacomo Salaì seinen Meister verführen, auf dass er mit ihm im Dunkeln verschwinde?

Man weiss, dass Leonardo 1490 den damals zehnjährigen Salaì in seine Werkstatt aufgenommen hat, zu dem er zeitlebens eine enge, vermutlich sexuelle Beziehung hatte, was auch den Zeitgenossen bekannt war.

Mangelnde Bibelfestigkeit

Leonardo gelang es immer wieder, selbst ausgesprochen religiöse Bildaufträge und -themen so zu interpretieren, dass ganz eigene, dem kirchlichen Kanon oft widersprechende Deutungen herauskamen. Zudem hat die jüngere Leonardo-Forschung viel Wert darauf gelegt, das Bild des genialischen Künstlerheroen, das das 19. Jahrhundert zeichnete, zu differenzieren und diesen Renaissancemenschen gar als einen Antihelden darzustellen.