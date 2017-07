Milliardärin bringt Kunst ins Engadin

Grazyna Kulczyk ist im Auto im Kanton Graubünden unterwegs. In der 200-Seelen-Gemeinde Susch fällt ihr ein Gebäude auf, das ein wenig aus der dörflichen Struktur herausragt. Spontan fährt sie hinauf. Die Liegenschaft steht leer. Es ist eine ehemalige Brauerei, die zum Verkauf ausgeschrieben ist.

Damit fällt im Grunde auch schon der Entscheid. Bald darauf beginnt die Planung für den Bau eines Kunstmuseums mit internationaler Ausstrahlung. So schildert Kulczyk heute die Anfänge des Muzeum Susch. Inzwischen sind die Arbeiten weit fortgeschritten – im kommenden Winter folgt die Eröffnung.

Immer wieder Brauereien

«Wohin ich auch gehe, Brauereien folgen mir – oder ich ihnen», sagt Kulczyk. Schon in ihrer Heimatstadt im polnischen Posen hat sie eine alte Brauerei gekauft. Diese stammt aus dem Jahr 1876, ist ungefähr gleich alt wie das Gebäude in Susch und mit rund acht Hektaren aber deutlich grösser.

Getreu ihrer «50/50-Philosophie» baute Kulczyk die Brauerei um: 50 Prozent der Investitionen waren kommerziell motiviert und die andere Hälfte floss in die Kunst. 2003 eröffnete sie im alten Brauerein-Gebäude in Posen ein Kultur- und Geschäftszentrum in dem Besucher in rund 100 Läden verteilt auf vier Etagen shoppen können. Daneben hat es Büros, viele Restaurants und Bars. Es finden Ausstellungen, Konzerte und Theateraufführungen statt. Kulczyk will die Kunst zu den Menschen bringen. Gleichzeitig ist sie Geschäftsfrau, die Geld verdient. Die alte Brauerei in Polen hat sie schliesslich an Investoren verkauft.

Die milliardenschwere Grazyna Kulczyk gilt als reichste Polin. Vor rund zehn Jahren hat sie sich von ihrem Mann Jan Kulczyk getrennt, der im Sommer 2015 bei einer Herzoperation starb. Ihr gemeinsames Vermögen wurde auf vier Milliarden Dollar geschätzt. Beide studierten Recht. Jan begann im noch kommunistischen Polen – inspiriert von seinem Vater – früh Geschäfte zu machen und importierte Autos sowie Landmaschinen.



Mit solchen Installationen will die polnische Mäzenin Grazyna Gulzyk das Muzeum Susch im Engadin zum Kunstmekka machen.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion packt der Jungunternehmer seine Chance und wird in Polen Generalvertreter von VW. Er investiert in heruntergewirtschaftete Staatsbetriebe, die er modernisiert, und macht mit kernigen Sprüchen von sich reden. So sagte er etwa über das deutsche Nachbarland, diesem sei es gelungen, «Marx zu exportieren und das Kapital zu behalten».

Ein Oligarch?

Jan Kulczyk wird auch nachgesagt, dank Beziehungen zur Politik im Stile eines Oligarchen für Schnäppchenpreise Unternehmen aufgekauft und vergoldet zu haben. Zu einer Verurteilung kam es aber nie. Zu seinem Imperium gehören schliesslich Unternehmen im Strassenbau, in der Mobiltelefonie sowie im Rohstoffhandel.

Und vor allem spielen auch Brauereien eine entscheidende Rolle: Kulczyk wird zum grössten Bierhersteller des Landes. An der Seite stets seine Gattin Grazyna. Heute führen die Kinder die Unternehmen. Ihre Mutter besitzt jetzt gemäss Schätzungen 1,5 bis 2 Milliarden Schweizer Franken.

Grazyna Kulczyk studierte in den 60er und 70er Jahren in Posen zur Zeit des Warschauer Pakts. Es gab starre politische Schranken, vieles war verboten. Künstler genossen hingegen eine gewissen Narrenfreiheit und konnten sich auch international austauschen. Das freiheitliche Denken faszinierte Kulczyk. Sie begann sich in diesen Kreisen zu engagieren und referierte unter anderem in kleineren Städten über moderne Kunst.

Als sie es sich leisten konnte, begann sie historische figurative Kunst zu sammeln, die sie schon bald mit anderen Menschen teilen wollte. Kunst sollte nicht in langweiligen Museen verstauben. Ohne Hemmungen, Kunst und Kommerz zu vermischen, nutzte sie Synergien mit Familienunternehmen und organisierte Ausstellungen in Autosalons. Die Mäzenin rief weitere Initiativen ins Leben. Vor 15 Jahren gründete sie die «Art Stations Foundation» zur Förderung von Kunst.

Es gab aber auch Rückschläge. In Warschau war ein geräumiges Museum mit einer Ausstellungsfläche von 10 000 Quadratmetern geplant. Dort wollte Kulczyk ihre mittlerweile umfangreiche Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich machen. Doch die Stadtbehörden beharrte darauf, die Museumsleitung selber zu bestimmen. Das war für Kulczyk nicht akzeptabel. So scheiterte das Vorhaben.

Förderung polnischer Kunst

Nebst ihrer Leidenschaft für Kunst erwähnt die 66-Jährige ein weiteres Motiv: Sie will «herausragenden polnischen Künstlern» Seite an Seite mit internationalen Top-Werken Beachtung verschaffen. Besonders oft auch Künstlerinnen. In den Jahren zwischen 1945 und 1989 sei das soziale und kulturelle Leben im Ostblock radikal anders gewesen als im Westen, stellt Kulczyk fest. «Doch trotz Isolation entwickelte sich die Kunst in Polen mit ähnlichen Themen und ebenso viel Originalität wie in Frankreich oder den USA.»

Diese Idee fliesst ins Muzeum Susch ein, das am Fusse des Flüelapasses liegt: Kulczyk hofft, dass es zu einem «Schaufenster» für Polen wird und Besucher aus der ganzen Welt anzieht. Die 1200 Quadratmeter Ausstellungsfläche verteilen sich dort auf ein labyrinthisches System mit 19 Räumen und in Fels gehauene Grotten.

Die Baukosten nennt Kulczyk nicht, es kursieren aber Zahlen von mehr als zehn Millionen Franken. Schweizer Architekten und Kuratoren wurden mit dem Umbau und der künstlerischen Leitung beauftragt. Die Arbeiten sind zwar noch nicht abgeschlossen, aber erste Anlässe haben bereits stattgefunden. Die offizielle Eröffnung findet im kommenden Winter statt.

Ausstellungen und Lesungen

Vorgesehen sind zeitgenössische Ausstellungen, die Präsentation von Werken aus Grazyna Kulczyks Sammlung, auch regionale Künstler sollen eine Plattform erhalten. Daneben möchte Kulczyk Raum für weitere Anlässe schaffen wie Lesungen oder Performances. Schleisslich wird es auch eine Bibliothek geben. Anders als in der alten Brauerei in Polen fehlt hier aber die kommerzielle Komponente wie beispielsweise die Verknüpfung mit einer Einkaufsmeile.

«Das Muzeum Susch ist derzeit eines meiner wichtigsten Projekt», meint Kulczyk, die seit 2009 im Kanton Graubünden lebt. So soll das Museum auch Hauptsitz für ihre «Art Stations Foundation» werden. Kulczyk schätzt die Schweiz für ihre «enorme Disziplin», ihre Kultur und die Stabilität.

Dass die 200-Seelen-Gemeinde Susch nicht von städtischen Besucherströmen profitieren kann, ist für Garzyna Kulczyk nicht matchentscheidend. Zwischen Davos und St. Moritz, wenige Stunden von den Flughäfen Zürich und Basel entfernt, befinde sich Susch an idealer Lage im Herzen Europas. Das Museum ergänze sich zudem optimal mit der stattlichen Zahl interessanter Kunstgallerien in der Region.

