Wie in der Kronenhalle Kunst inszeniert wird

Was ist die Kronenhalle? Ein bekanntes Restaurant in Zürich, darf man behaupten, wo die Qualität der gebotenen Speisen zwar «verhebet», aber das Essen nur selten so fantastisch ist, dass man allein deswegen einkehren würde. Eine Bühne ist das Lokal an der Rämistrasse mit Sicherheit auch, wo sich die gehobene Zürcher Gesellschaft (und wer es sich sonst noch so leistet) die Türklinke in die Hand gibt und schaut, ob der Herr Meier nicht doch ein wenig gealtert ist, seit ihn seine Frau verlassen hat. Und, wenn man grad mal da ist, kommt eigentlich Frau Müller noch immer jeden Sonntag mit ihren vier Söhnen vorbei?