Danach kann man auch schön spazieren gehen

Fotografie bringt die Welt zum Leuchten und macht sie interessant. Fotografie ist cool, eine «kühle Göttin», die sagt, was wichtig ist, und dass wir selber, nebenbei, auch nicht ganz unwichtig sind. Über all das denken wir nicht gross nach. Das ist einfach so, Alltag.

Täglich breiten sich gegenvier Milliarden Fotos auf dem Planeten aus. Wären Fotos Krankheitskeime, herrschte permanent Grossalarm. Bereits 1960 schrieb der Fototheoretiker Karl Pawek, dass wir in «einer Flut von Bildern» leben. Es meinte allerdings alle Fotos insgesamt und nicht unser tägliches Bildaufkommen.

Immer wieder wird diskutiert über den kulturellen Wert von Fotos: Sind sie Kunst oder nicht, lügen sie oder können sie gar nicht lügen, sind sie eine Fotokopie oder ein gedankliches Konstrukt? Aber das Foto ist im Alltag auf jeden Fall ein reiner Gebrauchsgegenstand geworden, wie Zahnbürsten oder ein Parfüm.

Fotografien sind der Kunstschnee im Wintervergnügungspark «Human Live». Erst sie machen es überhaupt möglich, was da täglich abgeht. Sie zoomen nah ran, wir verlieben uns in sie, sie stossen uns ab. Das sind keine geringen emotionalen Spannungen, die sie schüren. Dass Bildwahrnehmung nicht immer ins Bewusstsein durchbricht, stimmt.

Oft suggerieren sie einfach Erkenntnis, weshalb sie die US-Autorin Susan Sontag auch «eine Form des Wissens, ohne zu wissen» nannte. Aber in Fotos haben wir uns einen vitalen Ausdruck unserer Wirklichkeitserfahrung geschaffen. Der eben erwähnte Karl Pawek spitzt zu, ohne Fotos wären wir nur «Gefangene unserer Gedanken».