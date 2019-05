Das dunkle Geheimnis der Schweizer Museen

Anna Schmid wird bei unserem Treffen nur einmal nervös. Es ist nicht die ­Frage des Reporters, wie viele der 320'000 Objekte in ihrem Museum der Kulturen eine problematische Vergangenheit haben. Auch die Frage, ob in der neu eröffneten Ausstellung echte menschliche Schädel gezeigt werden, hat die Basler Direktorin mit süddeutschen Wurzeln nicht in Verlegenheit gebracht. Aber jetzt kann sie die Papierchen nicht finden, um sich eine Zigarette zu drehen. «Fragen Sie ruhig weiter», sagt sie, «offensichtlich bin ich heute etwas desorganisiert, aber ich werde sie noch finden.»